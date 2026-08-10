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Reportan daños materiales en Sucre tras sismo que golpeó al país; clases fueron suspendidas

Las autoridades en Sucre aclaran que, "hasta el momento, las novedades recibidas corresponden a afectaciones materiales y no se reportan personas lesionadas asociadas al evento sísmico".

gobernadora de Sucre, Lucy García.png
Lucy García, gobernadora de Sucre dando un comunicado.
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Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 10 de ago, 2026
Editado por: Redacción BLU Radio

En la tarde de este lunes fue entregado el primer reporte desde la Sala de Crisis instalada en Sucre, donde han sido notificadas afectaciones en Sincelejo, Coveñas y San Antonio de Palmito por el terremoto de este lunes.

El barrido por el departamento aún no termina, pero de manera preliminar se han identificado daños en una institución educativa del municipio de San Antonio de Palmito, donde varios salones de clases sufrieron estragos. También se reportan afectaciones en un local comercial de Sincelejo y en una casa de Coveñas.

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Sin embargo, las autoridades en Sucre aclaran que, "hasta el momento, las novedades recibidas corresponden a afectaciones materiales y no se reportan personas lesionadas ni otro tipo de afectaciones humanas asociadas al evento sísmico".

Vale decir que, luego de una primera inspección y atendiendo las recomendaciones técnicas, se determinó restringir durante las próximas 24 horas el acceso del público a los pisos cuarto y quinto del edificio de la Gobernación de Sucre, permitiendo el ingreso exclusivo de funcionarios. Así lo informó la gobernadora de Sucre, Lucy García.

“Hacemos esta prevención y activamos el protocolo de prevención, que es lo que estamos pidiendo a todo el departamento de Sucre, donde hoy queremos que todas las familias estén en situación de alerta temiéndole a una réplica. Hasta este momento se da un parte de tranquilidad”, fueron las palabras de la gobernadora García.

Desde la Secretaría de Educación Departamental de Sucre también se recomendó suspender las actividades escolares durante 24 horas en las instituciones educativas, para que durante este periodo se realicen las verificaciones correspondientes sobre el estado de la infraestructura y se identifique oportunamente cualquier condición que pueda representar un riesgo para estudiantes, docentes, directivos y personal administrativo.

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“La Gobernación de Sucre reitera que el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo, los Consejos Municipales y los organismos de socorro permanecen activos y articulados. El llamado a los sucreños continúa siendo actuar con prevención, evitar el ingreso a estructuras que presenten señales visibles de afectación y atender las recomendaciones e información emitidas por las autoridades competentes”, se puede leer en un comunicado emitido por la Gobernación de Sucre.

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