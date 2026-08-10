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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Dos incendios forestales consumen a la Serranía del Perijá y amenazan a veredas del Cesar

Dos incendios forestales consumen a la Serranía del Perijá y amenazan a veredas del Cesar

Uno se registra en zona rural de Manaure, donde comenzaron las descargas de agua con un avión cisterna, y el otro está ocurriendo en jurisdicción de Curumaní, donde se han consumido más de 1.700 hectáreas.

Incendio Serranía del Perijá.jpg
Incendio en la Serranía del Perijá.
Cortesía
Por: Inguel Julieth de la Rosa
|
Actualizado: 10 de ago, 2026

La Serranía del Perijá está ardiendo hace varios días en diferentes puntos a lo largo del departamento del Cesar, por cuenta de incendios forestales que están afectando miles de hectáreas sin que a la fecha hayan podido ser controlados por completo.

Uno de los incendios se presenta en la vereda El Cinco, municipio de Manaure Balcón del Cesar, a donde ha sido enviada una aeronave cisterna con capacidad para transportar 3.050 litros de agua y sumarse a las labores de control y mitigación de esta emergencia ambiental, según informó la Oficina Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres.

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“Seguimos trabajando de manera articulada con los organismos de socorro y las autoridades para proteger la vida, el territorio y nuestros recursos naturales”, dijo la entidad.

Sin embargo, la situación aún más compleja se reporta en otro punto de la Serranía del Perijá, en jurisdicción del municipio de Curumaní, donde siguen activos cinco focos de un incendio que comenzó hace seis días, afectando las veredas La Mula Alta y Baja, Lamas Verdes, Las Nubes y El Pancho.

Wilson Pérez Ascanio, coordinador de Foro Ambiental del Cesar, indicó que el fuego también está comprometiendo la parte baja de la Serranía en las veredas La Unión y el sector El Pedral, corregimiento de Poponte en jurisdicción de Chiriguaná.

Desde el territorio, Pérez pide a las autoridades que esta emergencia también sea atendida desde el aire, pues las condiciones de orden público en la zona y la falta de vías de acceso dificultan las labores por tierra, y cada vez son más graves las afectaciones en la Serranía.

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"Se estima que están afectadas más de 1.700 hectáreas y con probabilidad de extenderse por lo menos a más de 5.000, si la situación no cambia a nivel de acciones de control y las condiciones climáticas", dijo.

"La única solución para, por lo menos, detener esos cinco frentes del incendio es combatir vía aérea, porque por vía terrestre es mucho más complicado", insistió.

El panorama en Cesar se agrava teniendo en cuenta que este departamento está afrontando temperaturas hasta de 42 grados y al menos ocho municipios están padeciendo con escasez de agua.

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