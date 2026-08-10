Activan puesto de mando unificado y centro de acopio en Barranquilla tras sismo en Colombia

Si bien en Barranquilla no se presentaron afectaciones por el fuerte sismo de este lunes, algunos residentes de edificios reportaron haberlo percibido levemente, por lo que como medida preventiva, algunas de estas edificaciones debieron ser evacuadas siguiendo el protocolo que se ejecuta durante este tipo de eventos, mientras se verifican las condiciones de seguridad.

Entre ellas se encuentran la sede de la Alcaldía de Barranquilla, en el Paseo Bolívar; la Torre Manzur, donde funciona la Fiscalía; el edificio de Salud Total, ubicado en la calle 84 con carrera 47, y la sede de la Gobernación del Atlántico, entre otras.

A propósito, como medida preventiva ante cualquier emergencia, no habrá atención al ciudadano por el día lunes 10 de agosto en el edificio de la Alcaldía Distrital de Barranquilla, ubicado en el Paseo Bolívar; local contiguo, antigua Alcaldía; oficinas de la Secretaría de Educación, ubicadas en el centro comercial Los Ángeles; sede de la Secretaría de Tránsito, y alcaldías locales, espacios que se encuentran en revisión técnica preventiva por parte de un equipo especializado.

El alcalde Alejandro Char también ha dispuesto la instalación de un Puesto de Mando Unificado, PMU, desde donde se coordinarán acciones de prevención en la ciudad y articulación para ayudar a las regiones afectadas.



A su vez, tal como ocurrió durante la emergencia en Venezuela, se habilitó el centro de acopio de la carrera 43 # 6-120, en el corazón del mercado de Barranquillita, para recibir donaciones las 24 horas del día y llevar estas ayudas humanitarias a los afectados en otras regiones del país.

Allí se recibirán alimentos no perecederos, agua potable, insumos médicos, productos de aseo, artículos de bebé, ropa en buen estado y colchonetas.

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La operación del centro de acopio cuenta con el acompañamiento permanente de la Oficina Distrital de Gestión del Riesgo, desde donde se coordina la recepción, clasificación y organización de las ayudas que posteriormente serán entregadas a la población afectada.