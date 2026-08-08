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Investigan muerte de exfiscal en Barranquilla tras cirugía estética

Familiares de la mujer contaron que después de someterse a una lipoescultura en una clínica, en el norte de la ciudad, se dio su fallecimiento.

Exfiscal fallecida en Barranquilla
Cortesía
La exfiscal fallecida Geniffer Selene García Mozo, de 55 años.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 8 de ago, 2026

Un nuevo caso en el que una mujer muere después de realizarse una intervención estética se presentó en la capital del Atlántico. Se trata de Geniffer Selene García Mozo, de 55 años, que como lo informó la Fiscalía, era fiscal 159 especializada de la Seccional Atlántico hasta el pasado mes de julio.

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Según los datos entregados por familiares a las autoridades, la mujer se sometió el pasado jueves 6 de agosto a un lipoval, una técnica de lipoescultura asistida por ultrasonido, en una reconocida clínica estética, en el norte de Barranquilla.

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Después del procedimiento, agregan los familiares que la abogada fue dada de alta a las 4 de la tarde, sin embargo, este 7 de agosto fue llevada de urgencia a la Clínica Altos de San Vicente, porque manifestaba sentir dolores de cabeza y mareos prolongados.

Minutos después de ingresar al centro asistencial la mujer perdió el conocimiento y falleció en ese centro asistencial a eso de las 12:45 del mediodía.

El caso de la abogada Geniffer Selene García Mozo, que nació en Pivijay, Magdalena, es el segundo que se registra en la capital del Atlántico en menos de un mes. Recordemos que el miércoles 22 de julio murió Sara Milena Echeverría Alcendra, de 30 años, en medio de una cirugía estética en la Clínica Diamanti, ubicada también en el norte de la ciudad.

Investigadores del CTI de la Fiscalía iniciaron las indagaciones para identificar las causas que llevaron a la muerte a la exfiscal 159 especializada.

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