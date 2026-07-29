Gobernación del Atlántico pide a EE.UU. abrir un consulado en Barranquilla

En un salón principal del hotel Marriott, en el norte de Barranquilla, se desarrollará el encuentro entre las delegaciones de Estados Unidos y miembros del Gobierno electo de Abelardo de la Espriella.

Precisamente, los ministros designados de Ambiente y Agricultura, Fabio Arjona e Indalecio Dangond, ya arribaron al Marriott.

Igualmente, funcionarios de la oficina de prensa de la Embajada de EU, contaron a Blu Radio que el pasado martes, en Bogotá, se desarrollaron algunos encuentros con varias carteras del gobierno de Colombia entrante y que hoy continuarán en la capital del Atlántico.

Más temprano, a eso de las 12:30 del mediodía concluyó la primera reunión de la Comisión del Gobierno de Estados Unidos que visita Barranquilla, con el gobernador Eduardo Verano en la Casa Catinchi, en la Plaza de la Paz.



El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, destacó la visita de la delegación al considerar que abre nuevas oportunidades de cooperación en áreas como hacienda pública, nuevas tecnologías, energías, desarrollo económico y urbanismo.

Además, insistió en la necesidad de abrir un consulado de Estados Unidos en el Atlántico.

La delegación norteamericana está integrada por cerca de 15 funcionarios de distintas agencias, liderados por el subsecretario de Estado adjunto para América Latina en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Luis Méndez.

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De la comitiva de Estados Unidos también hacen parte funcionarios del Banco de Exportaciones e Importaciones, del Banco Interamericano de Desarrollo y la Agencia de Comercio y Desarrollo de Estados Unidos, entre otras entidades.

La delegación de EU también contemplaría reunirse con el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, y empresarios de la ciudad.

El encuentro busca analizar las posibilidades de nuevas inversiones en el país y afianzar las que ya se realizan en diferentes campos.