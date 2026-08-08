Murió uniformado tras ataque con explosivos contra estación de Policía en Curumaní, Cesar

El subintendente de la Policía Rodelo Canchila falleció luego de resultar gravemente herido durante un ataque con explosivos contra la subestación de Policía del corregimiento de San Roque, en Curumaní, Cesar. El uniformado se encontraba prestando servicio de guardia cuando fueron lanzados varios artefactos explosivos contra las instalaciones.

El hecho generó momentos de tensión entre los habitantes de San Roque, quienes permanecen en alerta por la situación de orden público registrada en el corregimiento tras el ataque contra las instalaciones policiales. Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer las circunstancias en las que ocurrió el atentado y determinar quiénes estarían detrás del lanzamiento de los artefactos explosivos.

Este es el hecho más reciente en medio de las afectaciones de orden público registradas en las últimas horas, en el marco de la posesión del presidente electo Abelardo De La Espriella. Según las autoridades, las disidencias de las Farc lanzaron un dron con explosivos contra una unidad de Policía en Porce, Antioquia. Además, un dron cargado con explosivos estalló en la Alcaldía de Teruel, Huila.

También se reportó el lanzamiento de un artefacto explosivo contra las instalaciones de la Policía Metropolitana de Pasto y el hallazgo de dos explosivos en un carro de hamburguesas que fue abandonado frente a la Base Antinarcóticos en San José del Guaviare.

