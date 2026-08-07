Con concierto gratuito, Barranquilla celebra posesión presidencial de Abelardo De La Espriella

Cientos de Barranquilleros se volcaron hacia la Luna del Río, ubicada en el corredor turístico del gran Malecón del Rio para asistir al concierto gratuito con el que en esta ciudad se celebra la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella.

La cita fue llamada "Barranquilla, capital de la Patria Milagro" y fueron habilitadas pantallas gigantes para el disfrute de los que lograron ingresar y hasta lo que se quedaron por fuera.

Al mismo tiempo, fue desplegado todo un dispositivo de seguridad para garantizar la tranquilidad de los asistentes.

El concierto es patrocinado en su gran mayoría por la empresa Tecnoglass y la Alcaldía de Barranquilla, logrando la llegada de artistas de la talla de Peter Manjares, Hansel y Raúl, Checo Acosta, Luister La Voz, entre otros.



Hasta este lugar también llegaron muchos seguidores con camisa de la Selección Colombia o mensajes alusivos a De La Espriella y su partido de Defensores de la Patria.

“Seguridad para las regiones y pueblos, es lo que todo el pueblo colombiano necesita. No podemos salir a las calles”, “Esperamos un mejor país, más empleo y un mejor país”, fueron algunas de las expresiones que entregaron a Blu Radio los barranquilleros.

Publicidad

En la capital del Atlántico, particularmente, hay mucha expectativa por la idea de Abelardo De La Espriella de convertir a la 'Puerta de Oro' en la capital alterna de Colombia.

También hay que mencionar que este no fue el único acto público que hubo en la ciudad, pues en el sur de Barranquilla durante la mañana de este viernes estuvo el congresista Iván Cepeda con senadores del Pacto Histórico, entregando discursos de oposición.