Iván Cepeda lidera en Barranquilla manifestación y desconoce posesión de Abelardo De La Espriella

En la carrera 4 con calle 42, barrio Buenos Aires, en el suroriente de Barranquilla, se llevó a cabo la manifestación de la oposición, liderada por el congresista Iván Cepeda, quién eligió la capital del Atlántico para su pronunciamiento. argumentado que aquí no sé siente visitante, sino anfitrión, por el resultado ganador que obtuvo en este departamento.

Hasta el sur de Barranquilla acaba de llegar el congresista Iván Cepeda para dar su discurso de oposición en este 7 de agosto de posesión presidencial. En este lugar lo esperan líderes sociales y miembros de las centrales obreras de la región Caribe. #VocesySonidos pic.twitter.com/Epg5Pcfq2b — Blu Caribe (@BLUCaribe) August 7, 2026

Durante su discurso, Cepeda insistió en que no reconoce la posesión de Abelardo De La Espriella como presidente de la República, que el mandatario "tiene pendientes con la justicia de ese país y que tarde o temprano tendrá que afrontar sus deudas con la justicia estadounidense".

“No reconocemos la legitimidad de la posesión de Abelardo De La Espriella en Cali. Por ser ciudadano de los Estados Unidos quien hoy se posesiona, él ha jurado que será fiel a Estados Unidos y a las leyes de esa nación", dice Cepeda.



Iván Cepeda, en su discurso, aseguró que no dejarán que se pierda "nada de lo alcanzado" y que lucharán "hasta el límite". Dijo que "la transformación progresista continúa" y pidió que ahora "no vaya a empezar la represión y se respete la protesta social".

Desde Barranquilla, Iván Cepeda en su discurso dice que no dejarán que se pierda "nada de lo alcanzado" y que lucharán "hasta el límite".



Dijo que "la transformación progresista continúa" y pidió que ahora "no vaya a empezar la represión y se respete la protesta social" pic.twitter.com/AvfWhpjbyO — Blu Caribe (@BLUCaribe) August 7, 2026

El senador de la oposición dijo que continuarán las movilizaciones, pero "si también se ofrece", estarán "abiertos al diálogo y a la mesa nacional".

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Defendió la reforma agraria, "como una medida que permitió la distribución democrática de cientos de miles de hectáreas de tierra", así como la reforma laboral que permitió "el aumento del salario mínimo".

"Ni discursos, ni alabanzas, sino hechos lo que hemos entregado estos cuatro años", expresó.

Otros líderes opositores

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A la manifestación de la oposición en Barranquilla se unieron en tarima el exministro de Trabajo, Antonio Sanguino, congresistas del Pacto Histórico y líderes sociales y sindicales afines al partido para "acompañar la defensa política de Iván Cepeda".

En su intervención, el exministro Sanguino insistió en que en los próximos cuatro años le apostarán a "la movilización popular, a la huelga general si es necesario y a la oposición política en el Congreso" para defender su proyecto político.

Aquí han estado concentradas las centrales obreras, maestros, organizaciones sociales y campesinas que decidieron unirse a esta manifestación, con muestras culturales y folclóricas.

Por el evento hubo cierre en la carrera 4, entre calles 42 y 44, donde está instalada la tarima; sin embargo, esta no incluye la avenida Murillo, que sigue habilitada como troncal de Transmetro, permitiendo la operación normal hasta ahora del sistema masivo.