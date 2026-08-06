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Seguridad en el puente festivo: 1.500 policías vigilarán Barranquilla

La Seccional de Tránsito informó que 70 de sus uniformados estarán en los principales ejes viales del departamento. Esperan que circulen más de 68.000 vehículos.

Diferentes grupos especiales de la Policía estarán presente en Barranquilla y todo el Atlántico.
Diferentes grupos especiales de la Policía estarán presente en Barranquilla y todo el Atlántico.
Policía
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 6 de ago, 2026

Más de 1.500 miembros de la Policía estarán desplegados en distintos puntos estratégicos de Barranquilla, su Área Metropolitana y los principales ejes viales del departamento desarrollando acciones de prevención y control en este puente festivo que va hasta el domingo 9 de agosto.

En un comunicado, la Policía Metropolitana informó que los uniformados estarán presentes en los principales corredores viales de ingreso y salida de la ciudad, zonas comerciales, sitios de alta afluencia de público y demás puntos priorizados, donde desarrollarán “actividades de prevención, control y acompañamiento a la ciudadanía para preservar el orden público y responder de manera oportuna ante cualquier situación que pueda afectar la seguridad.

En ese sentido, el general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, manifestó que en Barranquilla han dispuesto todas las capacidades humanas, logísticas y tecnológicas para brindar un fin de semana seguro a la comunidad.

“Contaremos con un importante despliegue operativo en los diferentes municipios del área metropolitana, fortaleciendo la prevención, el control y la reacción frente a cualquier situación que pueda afectar la convivencia ciudadana. Nuestro compromiso es seguir trabajando de manera permanente para proteger la vida, los bienes y la tranquilidad de todos los ciudadanos".

Sobre el dispositivo de seguridad en las carreteras, la capitán Lisbeth Herrera, jefe seccional de Tránsito y Transporte en el departamento, destacó que más de 70 uniformados estarán vigilantes en las vías, por donde esperan una movilidad cercana a los 68.000 vehículos en las vías principales del Atlántico.

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La oficial Herrera recordó que en este puente festivo se aplicará la restricción para vehículos de carga con capacidad igual o superior a 3,4 toneladas sobre las vías al Mar y Oriental, el viernes 7 de agosto, entre las 6:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde, y el domingo 9 de agosto, entre las 10:00 de la mañana y las 11:00 de la noche.

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“La Seccional de Tránsito y Transporte invita a todos los actores viales a verificar el estado técnico-mecánico de sus vehículos antes de iniciar el recorrido, respetar los límites de velocidad, abstenerse de conducir bajo los efectos del alcohol o sustancias psicoactivas, realizar pausas activas para prevenir el microsueño y acatar las normas de tránsito”, recomendó la capitán Lisbeth Herrera.

Hay que tener en cuenta que se aplicará la restricción para vehículos de carga con capacidad igual o superior a 3,4 toneladas sobre la vía al Mar y la Oriental, este viernes 7, entre las 6:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde, y el domingo 9 de agosto, entre las 10:00 A.M y las 11:00 de la noche.

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