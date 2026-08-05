Sede presidencial de De La Espriella en Barranquilla no estará lista el 7 de agosto

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, confirmó que las obras de remodelación de la sede presidencial de Abelardo De La Espriella, que se están llevando a cabo en las instalaciones de la Segunda Brigada del Ejército, en el barrio Paraíso de Barranquilla, deberán extenderse por lo menos una semana más.

El mandatario departamental no entregó detalles acerca de los motivos para las demoras en la entrega del predio, cuyo plan estaba previsto para este viernes. Sin embargo, sí especificó que se están haciendo esfuerzos para que De La Espriella no tenga que trasladarse a otras regiones.

“Mañana viajo hacia Cali para la ceremonia, pero estoy pendiente de lo que estamos haciendo acá en la Segunda Brigada del Ejército. Queremos que el presidente tenga allí un espacio, una oficina para él y para sus ministros, para que pueda ejercer sus labores de gobierno desde acá. Si tenemos una estructura bien ordenada, concebida con todas las facilidades, ojalá que él la use el mayor tiempo posible. Llevamos tres semanas de trabajo y nos faltaría como una semana más”, declaró a Blu Radio.

Verano también recalcó que es uno de los invitados a la posesión presidencial, por lo que viajará este jueves a Cali.



Por otro lado, el presidente electo, Abelardo De La Espriella, sostuvo este miércoles en Barranquilla una reunión clave en su firma de abogados en el barrio Alto Prado, con su vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, en los que se habló del paquete de decretos que presentará el nuevo Gobierno una vez sean posesionados en el poder, con respecto a temas de salud, seguridad y gasto público.

Se revisó nuevamente el plan de 100 días para recuperar el sistema de salud en Colombia, se detalló el plan de seguridad de zonas rojas para el país —ya que Restrepo no estuvo en la Cumbre de Seguridad Urbana— y se examinó la posibilidad de seguir eliminando cargos nacionales como plan de austeridad.

Tiempo después, al sitio arribó el senador Enrique Gómez, presidente de la Comisión primera del Senado de la República. Cabe la casualidad que, en el aeropuerto de Barranquilla, el vicepresidente electo José Manuel Restrepo intercambió palabras con el vicepresidente de Paraguay, Pedro Alliana.

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En ese corto espacio, se habló de “la importancia de seguir fortaleciendo la cooperación y el trabajo conjunto” entre ambos países.