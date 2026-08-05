Uribe revela que Abelardo De La Espiella lo llamó para invitarlo a la posesión presidencial

La decisión del presidente electo Abelardo de la Espriella, de no invitar a su investidura, el próximo viernes, a todos sus antecesores ha causado suspicacias en el país y ha marcado las divisiones políticas incluso entre sectores afines.

De La Espriella asumirá este 7 de agosto para el periodo 2026-2030 en Cali, capital del departamento de Valle del Cauca, y aunque las invitaciones las cursa el Congreso de la República, no todos los expresidentes fueron convocados, como es tradición para los actos de posesión.

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, interviene en una rueda de prensa celebrada en Bogotá el 30 de julio de 2026. Su toma de posesión está prevista para el 7 de agosto. AFP

La invitación le fue extendida a los expresidentes César Gaviria (1990-1994), Andrés Pastrana (1998-2002), Álvaro Uribe (2002-2010) e Iván Duque (2018-2022), pero fueron excluidos Ernesto Samper (1994-1998) y Juan Manuel Santos (2010-2018), quien recibió el Premio Nobel de la Paz en 2016.

En diálogo con Mañanas Blu, el expresidente Uribe reveló que el mismo De La Espriella se comunicó con él vía telefónica para invitarlo a la posesión presidencial que se llevará a cabo en la capital del Valle del Cauca. En ese sentido aseguró que aún no ha tomado la decisión sobre sus asistencia y que todo depende de razones estrictamente personales.



"Me habló de unos temas como las discusiones del Congreso en este momento, me invitó a la posesión. Para que no haya malos entendidos, yo tengo que decir lo siguiente: ustedes saben el aprecio al presidente De La Espriella, a su familia, agradezco la invitación, no es nada personal, simplemente tengo encima una indagatoria y unos problemas de seguridad... entonces estoy en un problema con mi alma", dijo en diálogo con Mañanas Blu.

Álvaro Uribe Vélez Foto: AFP

El líder natural del Centro Democrático, ya había manifestado que tiene afinidad con De La Espriella, "agradece el gesto institucional" del presidente electo de "invitarlo directamente a su posesión", sin embargo, ya había anticipado que "su asistencia se definirá luego de ponderar aspectos de seguridad, su situación personal y la coyuntura judicial que enfrenta", había indicado su partido en su cuenta de X.

A la investidura, por la parte internacional, han confirmado su asistencia el rey Felipe VI de España, siete presidentes latinoamericanos y un primer ministro, así como varios cancilleres, según el alcalde de Cali, Alejandro Eder.

Publicidad

Además del rey de España, estarán los presidentes de Argentina, Javier Milei; Ecuador, Daniel Noboa; Paraguay, Santiago Peña; Costa Rica, Laura Fernández; Panamá, José Raúl Mulino; República Dominicana, Luis Abinader; Chile, José Antonio Kast, y Honduras, Nasry 'Tito' Asfura, y el primer ministro de Curazao, Gilmar Pisa, entre otros dignatarios internacionales.