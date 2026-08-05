"Con Petro nunca hablamos de seguridad": Galán destaca bloques urbanos de De La Espriella

El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, calificó como un hecho positivo la reunión sostenida con el presidente electo Abelardo De La Espriella para abordar la crisis de seguridad urbana en la capital y otras regiones del país. Durante una entrevista en Mañanas Blu, el mandatario distrital contrapuso esta apertura al diálogo con la relación mantenida con la administración saliente del presidente Gustavo Petro, asegurando que con el gobierno saliente no existió articulación directa en materia de orden público.

Articulación con el gobierno nacional y creación de bloques de seguridad

El alcalde Galán confirmó su asistencia a la reunión convocada por el mandatario electo, en la que participaron nueve alcaldes del país para definir estrategias frente al crimen organizado y la delincuencia común. En el encuentro se planteó la creación de grupos especiales de coordinación y bloques de seguridad para la capital, los cuales contarían inicialmente con un contingente de 400 efectivos de la fuerza pública.

Galán enfatizó la importancia de establecer un trabajo conjunto entre las autoridades territoriales y la administración central, señalando las dificultades experimentadas en el período inmediatamente anterior.

Nosotros pudimos trabajar con la policía, con el ejército, con la fiscalía, pero con el gobierno era muy difícil. Nunca nos sentamos con el presidente Gustavo Petro a dialogar el tema de seguridad. Entonces esto es un paso adelante muy importante dijo.

El alcalde resaltó que la problemática de seguridad exige un enfoque integral y nacional que trasciende a Bogotá, afectando a múltiples capitales donde las cifras de homicidios y delitos de alto impacto registran incrementos considerables.

Propuestas para la cofinanciación y aumento del pie de fuerza en Bogotá

Durante el diálogo periodístico, se expuso la brecha que enfrenta la capital del país en términos de densidad policial por número de habitantes. Galán contextualizó el déficit de personal comparando la situación de Bogotá con otras metrópolis de América Latina y del mundo.

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"Una ciudad como Ciudad de México, que tiene 9,200,000 habitantes, o sea, tiene más que Bogotá, efectivamente tiene 1,200,000 más que Bogotá, que no es tanto más, pero no tiene los 16,000 policías que tiene Bogotá, tiene más de 80,000 policías esa ciudad. El solo metro de la Ciudad de México tiene 5,600 policías, solo el metro. Para protegerlo. Hay ciudades como Lima que tienen más de 45.000, Nueva York más de 50.000, ciudades latinoamericanas que tienen muchos más policías, y Bogotá, la ciudad en Colombia, de las ciudades principales con menos policía por 100.000 habitantes", explicó Galán.

Para solucionar este déficit, la administración distrital reiteró su propuesta de utilizar fondos propios con el fin de cofinanciar no solo la capacitación y los cursos de formación de los nuevos efectivos, sino también el pago de salarios de la Policía Nacional.

Nosotros planteamos en el principio del gobierno del presidente Petro financiar también la contratación de policías, financiar el salario de los policías para aumentar el pie de fuerza de Bogotá. Eso lo planteamos, el gobierno no quiso

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Reforma a los procedimientos judiciales y uso de herramientas tecnológicas

Además del incremento de personal operativo, el alcalde de Bogotá se refirió a la necesidad de implementar reformas en los procedimientos judiciales y en la gestión de actos urgentes para agilizar las investigaciones y combatir la impunidad.

Entre las iniciativas planteadas al Ministerio de Justicia y al Ministerio del Interior, se destaca la urgencia de flexibilizar el acceso inmediato a las cámaras de seguridad en las escenas de los crímenes sin dilaciones administrativas que entorpezcan el trabajo de la fuerza pública.

Galán citó el caso del homicidio del empresario Gustavo Pintos (mencionado en el diálogo como Gustavo Aponte), ocurrido en la carrera Séptima con calle 85, para ilustrar las limitaciones que afrontan las patrullas en el terreno: "En ese caso, la policía llegó rápido al sitio y la policía no pudo acceder rápidamente a las cámaras de video de la zona. Entonces los policías que atendieron la situación le decían al general Cristancho por radio: General, ¿qué buscamos? ¿Qué estamos buscando en el plan Candado? No sabían todavía, no tenían qué porque no tenían las imágenes. Y entonces eso requiere que haya una orden de policía judicial que autorice el acceso a la cámara".

Así mismo, se cuestionó la carga burocrática que recae sobre los policías de cuadrante cuando realizan una captura en flagrancia, obligándolos a permanecer periodos prolongados en las Unidades de Reacción Inmediata (URI) en lugar de retornar a sus labores de patrullaje preventivo.

Apoyo institucional y programas de prevención social

La estrategia de seguridad planteada contempla la articulación con magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Superior de la Judicatura, buscando que la Fiscalía General de la Nación comparta sistemas de información integrados que permitan a los jueces valorar de manera precisa la reincidencia y peligrosidad de los procesados antes de decidir sobre las medidas de aseguramiento.

Finalmente, el mandatario capitalino puntualizó que el fortalecimiento de la fuerza pública y de las herramientas penales debe complementarse con programas de prevención social orientados a la juventud, tales como el programa 'Jóvenes con Oportunidades', enfocado en brindar alternativas de vida e impedir el reclutamiento por parte de bandas delincuenciales en las localidades de Bogotá.