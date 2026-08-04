Bloques de Seguridad Urbana: así funcionará la estrategia del presidente electo De La Espriella

Con los nombramientos del general en retiro Jesús Alejandro Barrera como director de la Policía Nacional y del general en retiro Norberto Mujica para la subdirección de la institución, el presidente electo Abelardo De La Espriella también confirmó desde Barranquilla que desde el sábado 08 de agosto se pone en marcha su estrategia llamada Bloques de Seguridad Urbana.

Estos serán desplegados en las principales ciudades del país, con el fin de perseguir a los delincuentes, “a los que manejan el dinero en sus grupos criminales” y hasta a los cabecillas que ordenan actos criminales desde las cárceles, tal como anunció él mismo De La Espriella.

“Tengan la certeza de que estamos trabajando desde ya para implementar nuestro plan de recuperación de seguridad en las ciudades y en todos los territorios de Colombia.Vamos a empezar con nuestros bloques de seguridad urbana. Estaremos dando resultados porque la gente está cansada de los discursos, quieren tranquilidad y ese es un beneficio que le vamos a llevar con la ayuda de nuestra fuerza pública”, dijo inicialmente.

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“Los delincuentes que han azotado a este departamento y al resto del país tienen pocas horas para someterse a la justicia. Si no lo hacen, iremos por ellos y los vamos a dar de baja como derecho corresponde, sin ninguna contemplación, pero también vamos a perseguir a quienes les manejan la plata, a quienes dan las órdenes y están tras bambalinas”, agregó.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, también entregó más detalles del funcionamiento de estos Bloques de Seguridad Urbana: “La idea es trabajar de la mejor manera por nuestro país y esta es la molestia común de todas las ciudades. La brigada planeada garantiza un éxito inmediato porque son grupos de policías acompañados con todas las especialidades, trabajando independiente de las circunstancias de la capital. Dedicadas completamente a la extorsión, hurto y organizaciones criminales”.

A propósito de estos bloques de seguridad urbana que desplegará el presidente electo, Abelardo De La Espriella, el alcalde de Cali, Alejandro Éder, especificó desde Barranquilla que tiene al menos 69 operativos listos para ser realizados en diferentes zonas críticas de esa jurisdicción.

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“Esos bloques de seguridad urbana van a ser un complemento del trabajo que adelanta la fuerza pública, ósea Policía y Fiscalía, se van a fortalecer las capacidades. En Cali, por ejemplo, ya tenemos identificados 69 operativos que queremos adelantar en los próximos 100 días. Actuaremos de forma contundente”, fueron sus palabras.