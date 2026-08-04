Esta será la sede presidencial en Cali durante el gobierno de Abelardo De La Espriella

El alcalde de Cali, Alejandro Éder, confirmó que el edificio de la antigua Fundación para la Educación Superior (FES), ubicado en el centro de la ciudad, será la sede alterna de la Presidencia de la República durante la administración del presidente Abelardo de la Espriella.

El anuncio se dio tras un encuentro entre ambos mandatarios en Barranquilla.

Éder explicó que el histórico inmueble albergará el despacho presidencial cada vez que De la Espriella se encuentre en Cali.

"Cali será sede alterna de la Presidencia de la República y ya pusimos a disposición del presidente el edificio de la FES, al frente del Teatro Municipal. Este será conocido como el Palacio Presidencial de Santiago de Cali y será una realidad desde el 7 de agosto", dijo el alcalde de Cali.



El hoy Centro Cultural de Cali cuenta con una superficie construida de 13.115 metros cuadrados, distribuidos en tres niveles y dos sótanos, que ocupan prácticamente toda una manzana en el centro de la ciudad.

El secretario de Cultura de Cali, Julián Arteaga, aseguró que las dependencias de la Alcaldía que actualmente funcionan en el edificio continuarán prestando sus servicios con normalidad, incluso cuando el presidente despache desde este lugar.

"En este espacio del Centro Cultural de Cali tenemos la Biblioteca Infantil, la Sala Borges, el Archivo Histórico, la Sala Audiovisual y los Estudios Takeshima. También funcionan todos los aspectos que tienen que ver con los temas administrativos de la Secretaría de Cultura. Lo que podemos decirle a la ciudad es que estamos dispuestos y preparados para recibir al presidente en nuestra ciudad. Este espacio se va a disponer para ello, pero igualmente queremos plantearle a la comunidad que los espacios culturales siguen activos", indicó Arteaga.

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El emblemático edificio fue diseñado por el reconocido arquitecto colombiano Rogelio Salmona. Su construcción comenzó en 1985 y concluyó en 1986. Este edificio de ahora en adelante será conocido como el Palacio Presidencial de Santiago de Cali.