Ataque sicarial en Barranquilla deja una menor muerta y tres hombres heridos

Una adolescente de 17 años fue acribillada en el barrio Rebolo, en el suroriente de Barranquilla, cuando se encontraba en plena vía pública. En el hecho tres hombres que se encontraban en el mismo sitio, también resultaron heridos. Testigos señalan que el sicario habría utilizado un arma automática mini uzi.

La joven fue identificada por las autoridades como Nany Rojano. Comentarios de familiares en redes sociales, destacan que era una joven estudiosa y familiar.

El reporte de la Policía indica que las víctimas se encontraban sentadas afuera de una vivienda en la calle 20 con carrera 28 del barrio Rebolo, aproximadamente a las 10 de la noche, cuando fueron sorprendidas por un sujeto que a bordo de una motocicleta y como parrillero, les disparó varias rafagas.

Según testigos, el sicario habría disparado con un arma automática mini uzi en múltiples ocasiones impactando sobre todo a la joven, que alcanzó a ser trasladada al Hospital de Barranquilla donde falleció por la gravedad de las heridas.



Los tres hombres heridos, identificados como Wilson José Vásquez Mendoza, de 40 años, Sergio Andrés Vásquez Gamero, de 20, y Jean Carlos Vásquez, de 40, se encuentran en delicado estado de salud en centros asistenciales.

Las autoridades investigan cuáles son las causas del ataque. Asimismo, a través de videos de cámaras de seguridad y testimonios de residentes del sector intentan dar con los responsables de este atentado.