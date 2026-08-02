Dos muertos y dos heridos tras grave accidente de tránsito en Barranquilla

Un accidente de tránsito dejó dos personas muertas y dos más gravemente heridas. El reporte de las autoridades revela que el hecho se presentó a las 7 de la noche de este sábado en la calle 68 con carrera 5 sur, barrio Siete de Abril, en el suroccidente de Barranquilla.

Allí, un sujeto identificado por las autoridades como Carlos Mario Salcedo Atencio, que conducía un vehículo marca Chevrolet Onix color negro, “en aparente estado de embriaguez”, según describe el agente de tránsito del Distrito Jefferson Orozco, atropelló un ciclista que murió en el lugar, chocó otro carro que estaba parqueado, una motocicleta con dos ocupantes y un patrullero de la Policía que estaba realizando controles preventivos de seguridad en el sector.

Una mujer que iba de copiloto en la moto también falleció, mientras que los demás afectados siguen gravemente heridos en centros asistenciales, donde fueron trasladados.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Giovanni Inocencio De La Hoz Romero, de 61 años y quien manejaba una bicicleta, y Mady Luz Rodríguez Montiel, de 36, parrillera de la motocicleta que alcanzó a ser trasladada a la Clínica San Ignacio, donde falleció.



En el caso del uniformado y el conductor de la moto que fueron atropellados, se conoció que los dos se encuentran bajo pronóstico reservado en centros asistenciales de Barranquilla.

Más de 10 policías tuvieron que intervenir para evitar que el sujeto que conducía el vehículo no fuera linchado por la comunidad. Este domingo debería darse su proceso de judicialización ante la Fiscalía.