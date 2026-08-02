En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Verónica Alcocer
Atentado en Cúcuta
María Camila Potosí
FIFA

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Dos muertos y dos heridos tras grave accidente de tránsito en Barranquilla

Dos muertos y dos heridos tras grave accidente de tránsito en Barranquilla

El hecho se presentó en el barrio Siete de Abril. Un conductor, según las autoridades en presunto estado de embriaguez, arrolló a varias personas, entre ellas un policía.

Accidente de tránsito barrio Siete de Abril Barranquilla
El vehículo que generó el accidente en el barrio Siete de Abril.
Redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 2 de ago, 2026

Un accidente de tránsito dejó dos personas muertas y dos más gravemente heridas. El reporte de las autoridades revela que el hecho se presentó a las 7 de la noche de este sábado en la calle 68 con carrera 5 sur, barrio Siete de Abril, en el suroccidente de Barranquilla.

Vea también:

71662_Blu Radio/ Crimen, referencia / Foto: AFP
Caribe

Ataque a tiros contra una tienda en Barranquilla deja tres heridos, entre ellos un niño de 8 años

Allí, un sujeto identificado por las autoridades como Carlos Mario Salcedo Atencio, que conducía un vehículo marca Chevrolet Onix color negro, “en aparente estado de embriaguez”, según describe el agente de tránsito del Distrito Jefferson Orozco, atropelló un ciclista que murió en el lugar, chocó otro carro que estaba parqueado, una motocicleta con dos ocupantes y un patrullero de la Policía que estaba realizando controles preventivos de seguridad en el sector.

Una mujer que iba de copiloto en la moto también falleció, mientras que los demás afectados siguen gravemente heridos en centros asistenciales, donde fueron trasladados.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Giovanni Inocencio De La Hoz Romero, de 61 años y quien manejaba una bicicleta, y Mady Luz Rodríguez Montiel, de 36, parrillera de la motocicleta que alcanzó a ser trasladada a la Clínica San Ignacio, donde falleció.

En el caso del uniformado y el conductor de la moto que fueron atropellados, se conoció que los dos se encuentran bajo pronóstico reservado en centros asistenciales de Barranquilla.

Más de 10 policías tuvieron que intervenir para evitar que el sujeto que conducía el vehículo no fuera linchado por la comunidad. Este domingo debería darse su proceso de judicialización ante la Fiscalía.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Noticias de hoy

Barranquilla

Atlántico

Accidente de tránsito

Caribe

Publicidad

Publicidad

Publicidad