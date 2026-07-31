Ataque a tiros contra una tienda en Barranquilla deja tres heridos, entre ellos un niño de 8 años

En el barrio la Gloria, sur de Barranquilla, miembros de la banda criminal Los Pepes atacaron a tiros una tienda. De acuerdo con la información preliminar de la Policía, el ataque estaría relacionado con un caso de extorsión, luego de que el administrador del negocio presuntamente se negara a entregar dinero al grupo criminal.

Los delincuentes dispararon contra la fachada del establecimiento donde estaban reunidas varias personas entre ellos un niño de 8 años que fue rozado por una de las balas en la espalda; un adolescente de 17 años herido en uno de sus glúteos y otro joven de 19 años a quien una bala lo impactó en el hombro derecho.

Los criminales huyeron del sitio, por lo que ahora la Policía revisa cámaras de seguridad ubicadas cerca de la tienda Las Margaritas, para identificarlos y poder dar con sus capturas.

Aumento de la criminalidad

El ataque armado ocurrió en medio de las elevadas cifras de homicidios registrados durante el mes de julio. Los números dan cuenta de que hasta el 30 de este mes solo en Barranquilla 60 personas fueron asesinadas, 23 casos más que en el mismo mes del año pasado, lo que representa un incremento del 62 %.

La situación también es crítica en los municipios del área metropolitana. Por ejemplo, Soledad este mes lleva 26 asesinatos, 7 más que para el mismo periodo del año anterior y Malambo 8 casos, frente 5 en julio de 2025, lo que equivale a un aumento del 60%.

Esta escalada de violencia coincide con la ausencia del comandante de la Policía Metropolitana, el general Andrés Camelo, quien se encuentra disfrutando de un periodo de vacaciones.

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Su ausencia ha generado versiones sobre un posible relevo en la comandancia por el aumento en la criminalidad, aunque hasta el momento no hay confirmación oficial.