De la Espriella reúne por tercera vez a su gabinete en Barranquilla antes de posesionarse

En Barranquilla se llevó a cabo este jueves una nueva reunión de ministros designados que fue convocada por el presidente electo, Abelardo De La Espriella, siendo este el tercer encuentro oficial que lidera con su gabinete entrante antes de ser posesionado la próxima semana en Cali.

La cita estaba prevista para las 6:00 de la tarde, pero tuvo inicio a eso de las 7:00 de la noche mientras llegaban los asistentes y el mismo jefe de Estado electo, quien arribó al lugar con un robusto operativo de seguridad tras el recorrido durante el día que tuvo en el interior del país.

“Seguimos afinando cada decisión, estructurando cada política y consolidando el equipo que hará realidad la Patria Milagro. Cada encuentro nos acerca al país que los colombianos eligieron construir. ¡Ya falta poco para que cese la horrible noche!”, escribió durante la reunión por redes sociales.

En la agenda se siguieron acordando aspectos con respecto al inicio de la vigencia, tales como definir un plan para endurecer las penas contra asesinos y abusadores de niños; tras el hallazgo de los restos de la bebé de María Camila Potosí en el Valle del Cauca.



“General Mora: El suroccidente colombiano no puede seguir esperando una estrategia regional para recuperar la soberanía y salvar las vidas que los bandidos apagan. El 7 de agosto, en el Consejo de Seguridad que tendremos en Cali, llevemos la estrategia para empezar a ejecutarla desde el 8 de agosto: el crimen no triunfará. Mi condolencia a las familias de los héroes de la Patria vilmente asesinados. Dios los tenga en su gloria. Sometiendo al mal honraremos la memoria del coronel (r) Osorio y los mayores (r) Sánchez y Amórtegui”, fueron sus palabras.

Además, le pidió a su ministro de defensa designado, Mayor General (r) Jorge Eduardo Mora López, pensar en una estrategia de seguridad para el Cauca, la cual se pondrá en firme, según De La Espriella, desde el 8 de agosto, después del asesinato de tres militares en retiro que manejaban bicicleta en una vía entre Totoró y Silvia.

“Defiendo la vida, defiendo a la mujer y considero que los niños son sagrados.Quienes cometieron esta barbarie no merecen llamarse humanos”, acotó el presidente electo.

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Finalmente, De La Espriella anunció que para este fin de semana todo su equipo fue invitado a un retiro espiritual en Barranquilla, al que describió como "un espacio de reflexión antes de asumir la responsabilidad de gobernar a Colombia".