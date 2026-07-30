Barranquilla recibe reconocimiento que la certifica como primera ciudad sostenible de Suramérica

Barranquilla alcanzó uno de los principales estándares internacionales en sostenibilidad urbana al recibir la certificación LEED for Cities Gold, la cual la convierte en la primera de Colombia y de Latinoamérica con más de un millón de habitantes en obtener este reconocimiento.

El sistema LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), del Consejo de Construcción Ecológica de Estados Unidos, revisa, acredita, y valida el desempeño integral de la ciudad con base en indicadores internacionales verificables de desarrollo urbano sostenible; luego este logro reconoce el modelo de desarrollo que ha impulsado la ciudad para crecer con más espacio público, recuperación ambiental, movilidad, resiliencia e inversión, mejorando la calidad de vida de los barranquilleros.

“Este reconocimiento internacional acredita a nuestra ciudad como referente por su desarrollo urbano moderno bajo estándares ambientales de talla mundial. La certificación LEED for Cities en la categoría Gold, ha evaluado nuestra calidad del aire, energía, agua, resiliencia climática, espacios públicos y calidad de vida. Obtener nivel Gold nos ubica entre las ciudades con mejor desempeño sostenible a nivel internacional y fortalece nuestra capacidad para atraer inversión, cooperación y proyectos que sigan transformando a Barranquilla y llevándola a otro nivel”, afirmó el alcalde Char.

La entrega oficial de este certificado para Barranquilla se dio durante Construverde 2026 en Bogotá y la agenda continúa este viernes en el Gran Malecón de la capital del Atlántico, con la develación de un símbolo que la identifica como la única ciudad sostenible de Suramérica.



Para ello estará en Barranquilla una misión de delegaciones nacionales e internacionales de más de 30 entidades, que conocerá el Ecoparque ciénaga de Mallorquín, la playa urbana de Puerto Mocho y el Gran Malecón, tres de los proyectos emblemáticos que muestran la apuesta de Barranquilla por integrar la restauración ecológica.

Asimismo, se realizará un conversatorio como espacio de intercambio de experiencias de las herramientas que la certificación LEED for cities para fortalecer la gobernanza urbana, promover la toma de decisiones basadas en datos, crear soluciones basadas en la naturaleza y acelerar la transformación sostenible de ciudades.