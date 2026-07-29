Hacinamiento derivó en fuga masiva de un centro de detención en el suroccidente de Barranquilla

La Policía Metropolitana de Barranquilla tiene abierta una investigación desde este miércoles para esclarecer la fuga de 10 privados de la libertad que se encontraban en la Unidad de Servicios Especializados en Convivencia y Justicia (UCJ), sede Cordialidad, ubicada en inmediaciones al barrio La Ceiba, suroccidente de la capital del Atlántico.

Los reportes entregados por las autoridades relatan que estas personas habrían forzado una de las rejas del recinto y luego se treparon con facilidad en el único muro que los separa de la vía Cordialidad. Tras la llegada de varios uniformados, Blu Radio pudo conocer que cinco de ellos fueron recapturados y el resto sigue en paradero desconocido.

El personero de Barranquilla, Miguel Ángel Alzate, criticó estos hechos derivados —según su opinión— del hacinamiento presente en cárceles y URI de la ciudad.

“Debemos advertir que estas situaciones han sido señaladas desde hace mucho tiempo por parte de la Personería de Barranquilla. Esto se debe a las condiciones de hacinamiento que hay en este tipo de lugares que son administrados por nuestra Policía Nacional, quien no tiene ni las capacidades ni las funciones para hacerlo. Pero al final, esto es un problema sistémico, un problema donde está fallando plenamente nuestro sistema de justicia y nuestro sistema penitenciario”, declaró Alzate.



Precisamente, a propósito de la aglomeración en establecimientos penitenciarios se puso como ejemplo a la cárcel Modelo, donde actualmente hay 528 reclusos en una infraestructura destinada para solo 454, es decir un hacinamiento del 116 %.

No obstante, también hay que informar que justo unas horas antes de que se registrara esta fuga de la UCJ Cordialidad, se había registrado un motín que dejó a dos personas heridas. Hechos confirmados por la Personería de Barranquilla.

La solución que propone el personero Miguel Ángel Alzate es que sea habilitado un pabellón recién inaugurado en la penitenciaría El Bosque con capacidad para 400 personas, lo que sería un alivio para las estaciones policiales y centros de detención transitoria.