Barranquilla recibió certificación LEED for Cities nivel Gold por su desempeño en sostenibilidad

Barranquilla recibió este reconocimiento nivel Gold al cumplir los estándares en indicadores de sostenibilidad integral, como la calidad del aire, el consumo de energía, el uso eficiente del agua, la movilidad sostenible, la reducción de emisiones, el manejo de residuos, la resiliencia climática, la planeación urbana, el acceso a espacios públicos y la calidad de vida, todo verificado por un tercero independiente.

La certificación la otorga el Green Business Certification Inc. (GBCI). Además, el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible (CCCS) acompañó el proceso como aliado oficial en Colombia del U.S. Green Building Council y del Green Business Certification Inc., creadores y certificadores de LEED.

“Hoy es un reconocimiento del proceso de transformación que ha venido surgiendo durante 18 años, en donde la administración puso en marcha un plan a largo plazo que hoy permite ver una ciudad que no solamente enfoca su vocación al desarrollo industrial, comercial y portuario, sino que también le apuesta a la conservación y preservación de todo su entorno natural y sus ecosistemas estratégicos (…) buscamos responder a las necesidades de adaptación al cambio climático”, aseguró Diana Mantilla, secretaria de Planeación Distrital de Barranquilla.

El Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) es uno de los sistemas de certificación de sostenibilidad más reconocidos a nivel mundial, ya que no solo es una herramienta para evaluar edificaciones, sino que ha evolucionado para medir también el desempeño de comunidades y ciudades completas, incorporando criterios ambientales, sociales y de gobernanza.



“Barranquilla es una ciudad que lleva varios años haciendo proyectos de ciudad que son supremamente importantes. Lleva trabajando en entender cómo la naturaleza se vuelve su mayor valor y no como un obstáculo para el desarrollo”, explicó Angélica Ospina, presidenta ejecutiva del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible.

Este logro busca fortalecer el posicionamiento de Colombia en la agenda regional de Latinoamérica, puesto que ya venía liderando como el segundo país con más comunidades registradas en LEED for Communities Plan and Design, con 25 proyectos que equivalen a más de dos mil hectáreas.

Ospina también mencionó que con esta certificación las ciudades pueden trazar una ruta clara en términos de financiamiento para atraer inversión y mejorar la confianza de los inversionistas, con el objetivo final de atraer turismo.

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El reconocimiento fue entregado oficialmente durante Construverde, el 29 de julio, en el Hotel Grand Hyatt de Bogotá, evento de construcción sostenible en Latinoamérica. El espacio contó con la presencia de representantes de la Alcaldía de Barranquilla, del U.S. Green Building Council y del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible.

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