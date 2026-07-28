Presidente electo De la Espriella recibirá en Barranquilla y Bogotá a delegación de EE.UU.

Hasta Barranquilla llegará este miércoles una delegación de alto nivel de los Estados Unidos para asistir a una reunión con el presidente electo, Abelardo De La Espriella, como parte de la agenda establecida por el gabinete entrante para intercambiar opiniones acerca de la cooperación que habrá entre ambos países, después del 7 de agosto.

Serán cerca de 14 representantes de diferentes agencias de los Estados Unidos los que harán parte de estos encuentros claves, entre las que destacan el Departamento de Estado de este territorio, el Banco de Exportación e Importación (EXIM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), quienes también estarán este jueves en Bogotá, para conversar con De La Espriella, luego del empalme territorial previsto para la capital del país.

En los encuentros, que buscan analizar la posibilidad de más inversiones en el país, además harían presencia funcionarios de la la Agencia de Comercio y Desarrollo de Estados Unidos (USTDA).

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La noticia se da a conocer en medio de la confirmación del presidente de que Barranquilla será sede de eventos de esta magnitud durante su gobierno, para lo que ya están siendo adecuadas la sede de la Segunda Brigada del Ejército en el norte de la ciudad y el histórico edificio de la Aduana.

De hecho, en una intervención que realizó en sus redes sociales, el presidente electo Abelardo De La Espriella confirmó que presentará al Congreso de la República un proyecto de acto legislativo para que Barranquilla sea reconocida a nivel constitucional como capital alterna de Colombia.

Destacó el futuro mandatario que "no se trata de trasladar la capital del país, sino de acercar el poder" a los ciudadanos y demostrar que Colombia no se gobierna solo desde el centro, sino desde otros rincones del país donde viven y trabajan millones de colombianos.