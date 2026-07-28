Posesión de Abelardo De La Espriella en Cali: Cámara aprueba traslado del Congreso

La Cámara de Representantes aprobó el traslado del Congreso a Cali para la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella, prevista para el próximo 7 de agosto. Con 117 votos a favor y 7 en contra, la plenaria dio luz verde para que esta ceremonia se realice en la capital del Valle del Cauca, una decisión que generó diversas reacciones entre los congresistas durante el debate.

Quienes respaldaron la propuesta defendieron que realizar la posesión en Cali representa una oportunidad para acercar el poder a las regiones. La representante Carol Borda aseguró que no se trata de un capricho y señaló que la ciudad enfrenta una situación de seguridad que requiere mayor presencia institucional.

“Y luego de largas horas del debate, fue un compromiso de la mayoría de la Cámara de Representantes decir que sí queremos ir al territorio, pese a las jugadas y a las dificultades que tuvimos”, afirmó.

En medio de la discusión, el Pacto Histórico presentó una proposición para que la posesión de Abelardo De La Espriella no se realizara en Cali. Sin embargo, la iniciativa fue rechazada por la Cámara de Representantes con 114 votos en contra y 6 a favor. El representante a la Cámara Gabriel Becerra cuestionó la forma en que se adelantó el trámite.



“Hay que dejar que el debate avance por lo menos tres horas después de que se presenta la proposición. Eso no ha ocurrido y, de manera arbitraria, tanto el presidente como el secretario han procedido a hacerlo. Y eso tiene que ver con un desespero”, aseguró Becerra.

Tras el rechazo de la proposición y el anuncio de algunos congresistas del Pacto Histórico de no asistir a la posesión en Cali, el representante Daniel Briceño cuestionó esa decisión y afirmó que quienes no participen en la ceremonia deberían renunciar al pago correspondiente a esa jornada.

“No hay excusa válida para no asistir a la posesión del presidente electo Abelardo De La Espriella. El llamado es ese: señores colegas, quienes no quieran ir están en su derecho, pero renuncien al día de salario y a sus prestaciones”, manifestó Briceño.

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Posteriormente, se realizó la votación de la proposición que avaló el traslado del Congreso a Cali para la posesión presidencial. Durante ese punto del debate, congresistas de la bancada del Pacto Histórico se retiraron del recinto.

Frente a la decisión de la Cámara y a las declaraciones del representante Daniel Briceño, la representante María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico, anunció que radicará una proposición para que los gastos de traslado, hospedaje y esquemas de seguridad de los congresistas que asistan a Cali no sean cubiertos con recursos públicos.

La congresista sostuvo que, si el país enfrenta ajustes fiscales, los legisladores deberían asumir esos costos con recursos propios. Además, confirmó que la bancada del Pacto Histórico renunciará al día de salario por no asistir a la posesión.

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“Si lo van a hacer allá, háganlo allá, pero no con el presupuesto de los colombianos. Nosotros, como Pacto Histórico, asumimos renunciar a nuestro día de salario por no asistir a la posesión, porque eso es lo que dice la norma”, afirmó Carrascal.

Ahora, la discusión pasará al Senado de la República, donde deberá debatirse y definirse si finalmente se avala el traslado del Congreso a Cali para la posesión presidencial del próximo 7 de agosto.