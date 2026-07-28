Natalia López será la ministra de Trabajo de Abelardo De La Espriella

El presidente electo Abelardo De La Espriella anunció la designación de la abogada Natalia López Fuentes como la nueva ministra de Trabajo.

La confirmación se realizó a través de un mensaje publicado en las redes sociales del mandatario electo, donde se formalizó su ingreso al gabinete ejecutivo.



Perfil académico y trayectoria de Natalia López Fuentes

Natalia López Fuentes es abogada de profesión, docente universitaria y especialista en Derecho Administrativo. Cuenta con maestrías en Derecho Público y en Administración de Empresas (MBA).

En el ámbito político fue candidata a la Alcaldía de Montería.

Natalia López Fuentes Foto: X @nlopezfuentes

A lo largo de su trayectoria ha promovido iniciativas enfocadas en la autonomía territorial, la transparencia institucional y la descentralización.



Asimismo, ha trabajado en proyectos orientados a la formación y acceso al mercado laboral para jóvenes y mujeres en el ámbito regional.



Ejes de gestión en la cartera de Trabajo

Tras su nombramiento, la nueva jefa de la cartera asumirá la dirección de las políticas laborales y de empleo del país.

Según lo expuesto por el gobierno electo, la gestión del Ministerio de Trabajo se centrará en los siguientes puntos:



Estrategias orientadas a reducir los índices de desempleo en las distintas regiones.

Programas para mitigar la informalidad e incentivar la vinculación laboral formal.

Planes de fomento al emprendimiento y apoyo al sector productivo.

Espacios de concertación entre gremios empresariales y sindicatos de trabajadores.

Mecanismos para la prevención y sanción del acoso laboral en el sector público y privado.

El Ministerio de Trabajo bajo la dirección de López Fuentes operará bajo lineamientos de austeridad en el gasto y modernización de sus procesos institucionales.

La funcionaria asumirá el cargo con el reto de equilibrar las demandas de las organizaciones sindicales con las necesidades de generación de empleo del sector privado.

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El nombramiento se suma a las designaciones para la conformación del equipo de gobierno que acompañará la gestión del presidente electo De La Espriella.