Autoridades anuncian medidas en Cali para posesión del presidente Abelardo De La Espriella

Las autoridades de Cali y del Valle del Cauca definieron las primeras medidas de seguridad de cara a la posesión del presidente electo, Abelardo De La Espriella, programada para el próximo 7 de agosto en la capital vallecaucana.

Durante un consejo extraordinario de seguridad, se anunció una recompensa de hasta 500 millones de pesos por información que permita prevenir atentados o cualquier hecho que altere el orden público antes, durante y después de la ceremonia.

"Queremos dar una recompensa entre el municipio de Cali y la Gobernación del Valle del Cauca de hasta 500 millones de pesos por información anticipada sobre cualquier situación sospechosa, ya sea un vehículo, armas o drones, tanto en Cali como en los municipios vecinos", manifestó Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca.

Entre las medidas adoptadas también se encuentra la prohibición del uso de drones en Cali y municipios aledaños durante la jornada de posesión. De igual forma, las autoridades advirtieron que garantizarán el derecho a la protesta pacífica, pero aseguraron que no permitirán actos de vandalismo ni bloqueos.



"Respetaremos el derecho de la ciudadanía a cualquier manifestación pacífica dentro del marco de la ley. Pero nuestra tolerancia con el vandalismo, la violencia y los bloqueos será cero. Ya estamos tomando las medidas con la Policía, el Ejército y las demás fuerzas para asegurar que Cali sea un ejemplo de ciudad el día de la posesión", afirmó Alejandro Éder, alcalde de Cali.

Asimismo, se reforzará la presencia de la Fuerza Pública en el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón y en los principales corredores viales de Cali, Jamundí, Candelaria y Florida, con el fin de garantizar la seguridad de los asistentes y la movilidad durante el evento.

En medio de estos preparativos, también avanzan los aspectos logísticos de la ceremonia, que se realizará el próximo 7 de agosto en el Arena USC, ubicado en el barrio Pampalinda, dentro de las instalaciones de la Universidad Santiago de Cali. Carlos Andrés Pérez, rector de la Universidad Santiago de Cali, explicó que el escenario tiene capacidad para recibir a 2.200 personas y cuenta con la infraestructura y la tecnología necesarias para albergar un evento de esta magnitud.

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"El auditorio donde se va a adelantar la posesión del señor presidente fue catalogado en 2025 como el tercero más importante de América Latina. Cuenta con condiciones de primer nivel en materia tecnológica, acústica y logística. Además, dispone de dos niveles subterráneos de parqueaderos con aproximadamente 740 espacios y un área adicional que permitiría habilitar capacidad para cerca de 1.000 vehículos", explicó el rector.

Con estas medidas y la adecuación del escenario, las autoridades buscan garantizar que la posesión presidencial se desarrolle bajo estrictos protocolos de seguridad y con todas las condiciones logísticas para recibir a los asistentes.