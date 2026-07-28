Arena USC sería el escenario de la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella en Cali

La posesión del presidente electo Abelardo De La Espriella el próximo 7 de agosto ya tendría definidos los principales escenarios en Cali. La ceremonia de investidura se realizará en el auditorio Arena USC, de la Universidad Santiago de Cali, específicamente en el Centro de Eventos Carlos Andrés Pérez Galindo, donde se espera la asistencia de invitados nacionales e internacionales.

En estos momentos se desarrolla un consejo de seguridad en la capital del Valle del Cauca, donde se están definiendo los detalles del evento y el componente de seguridad que será desplegado con militares y policías.

Una vez concluya el acto protocolario, el nuevo mandatario se trasladará al Batallón Pichincha, unidad del Ejército Nacional adscrita a la Tercera Brigada y ubicada en la capital del Valle del Cauca. Allí se desarrollará el componente militar de la jornada de posesión, con honores al nuevo comandante supremo de las Fuerzas Militares.

La Arena USC es considerada, después de la Arena Movistar de Bogotá, el principal escenario de eventos de Colombia. Se inauguró en diciembre de 2025, durante la Feria de Cali, con diversos conciertos. Se trata de un auditorio principal con capacidad para 2.230 personas y uno auxiliar con otras 303 sillas.



Además, cuenta con 800 parqueaderos, ascensores, enfermería, zona de ambulancias, aire acondicionado, cervecería, restaurante y bar, entre otros servicios.