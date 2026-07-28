"Es un espaldarazo importante": Inexmoda sobre presencia de De La Espriella en Colombiamoda

La presencia de Abelardo De La Espriella en el desfile inaugural de Colombiamoda en Medellín fue destacada por Sebastián Díez, presidente de Inexmoda, quien consideró que la participación del mandatario representa un respaldo importante para la industria de la moda en Colombia.

"La presencia del presidente es un espaldarazo importante a la industria de la moda. Eso habla de la vocación que va a tener este Gobierno por el sector", aseguró Díez en diálogo con Mañanas Blu, de Blu Radio.

El presidente de Inexmoda sostuvo que este respaldo será fundamental para el sector durante los próximos cuatro años y destacó la importancia de que el Gobierno reconozca el papel de la industria de la moda en la economía nacional.

"Es muy importante para la industria de la moda, eso es fundamental. Ese espaldarazo será fundamental para los próximos 4 años", afirmó Sebastián Díez al referirse a la presencia de De La Espriella en Colombiamoda.



Díez también aseguró que desde Inexmoda vienen haciendo seguimiento permanente a la situación de la industria y que ya tienen identificados los principales retos y una hoja de ruta para trabajar con el Gobierno nacional.

"Desde Inexmoda siempre estamos monitoreando qué pasa con el sector, tenemos claros los focos de trabajo, tenemos muy clara la hoja de ruta. Con toda seguridad pondremos eso sobre la mesa con el Gobierno nacional", explicó.

Entre los desafíos que enfrenta la industria, el presidente de Inexmoda mencionó la competencia de productos de ultrabajo costo que son comercializados a través de plataformas digitales y que han ganado espacio entre los consumidores colombianos.

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"Esa es una realidad que está viviendo el mundo, apuntándole a un mercado de ultrabajo costo a través de plataformas digitales. Están mostrando que el consumidor colombiano sí compra en línea", señaló Díez.

Ante este panorama, el dirigente gremial consideró que el Gobierno tiene un reto para garantizar que los empresarios nacionales puedan competir en condiciones de igualdad frente a las plataformas digitales internacionales.

"Colombia no puede competir por precio, pero sí por diferenciación, lo que nos hace únicos es la nueva forma de competir en el mundo", afirmó el presidente de Inexmoda.

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Finalmente, Sebastián Díez destacó el impacto de Colombiamoda para Medellín y planteó el objetivo de consolidar el evento como una semana de la moda con reconocimiento internacional, a la altura de las principales plataformas de la industria.

"Queremos que sea una semana de la moda a la altura de Milán y París", indicó Díez, quien agregó que Colombiamoda deja cerca de 25 millones de dólares de derrama económica para la ciudad.