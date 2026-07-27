Abelardo De La Espriella ratificó respaldo al sector textil durante inauguración de Colombiamoda

Con la pasarela inaugural arrancó oficialmente la Semana de la Moda en Medellín. Con un evento en el coliseo Yesid Santos de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, diferentes autoridades, empresarios y figuras del entretenimiento le dieron la bienvenida a Colombiamoda 2026.

La pasarela que duró cerca de 15 minutos a cargo de la diseñadora Manuela Álvarez, fundadora de la marca MAZ, y quien presentó su nueva colección "Oh My Heart", contó con la asistencia del alcalde Federico Gutiérrez y el presidente electo Abelardo de la Espriella.

Tras el final del acto, ambos mandatarios se reunieron en privado por algunos minutos y antes de abandonar el recinto deportivo De la Espriella ratificó el respaldo durante su gobierno al sector textil y de la moda en el país.

Presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella. Foto: EFE.

"Hay que apoyar a este sector en la economía colombiana que ha sido abandonado durante cuatro años en la era del Tigre. Este gran sector que le aporta tanto a nuestra economía tendrá todo el respaldo, toda la defensa y todo el apoyo", destacó.



La pasarela en el Yesid Santos marcó el inicio a la programación central de Colombiamoda, una edición que espera reunir más de 70.000 asistentes, alrededor de 17.000 compradores especializados, cuatro mil de ellos internacionales, 600 marcas expositoras y más de 30 pasarelas distribuidas en diferentes escenarios emblemáticos de la capital antioqueña.

En materia económica, la administración local e Inexmoda proyectan que la feria genere una derrama económica cercana a los 20 millones de dólares, alrededor de 80 mil millones de pesos en especial para el sector hotelero, gastronómico, comercial, del transporte y el turismo en general.