Colombiamoda 2026 amplía su agenda con experiencias que conectan moda, diseño y creatividad

Colombiamoda continúa consolidándose como uno de los principales escenarios para la industria de la moda en América Latina, no solo por las pasarelas y los negocios que genera, sino también por la agenda de encuentros que reúne a diseñadores, creativos, empresarios y referentes culturales alrededor de distintas expresiones del talento regional.

En la edición 2026, la semana de la moda organizada por Inexmoda incorpora una programación paralela que busca fortalecer el intercambio entre disciplinas como el diseño, la gastronomía, la música y el arte. En ese contexto, diferentes aliados del evento desarrollarán espacios de encuentro que complementan la oferta académica, comercial y cultural de Colombiamoda.

Uno de esos actores es Don Julio, que por segundo año consecutivo hace parte de la agenda oficial del evento. Tras participar en la edición 2025 con la colaboración "Lola Baila Descalza", junto a Sea Salt y el diseñador Juan Pablo Socarrás, este año presenta una serie de encuentros orientados a reunir a representantes de la escena creativa latinoamericana.

La programación comenzará el 28 de julio con un encuentro junto a Makeno, concebido como un espacio para congregar a referentes del diseño, la moda y el estilo de vida contemporáneo.



Posteriormente, el 30 de julio, la agenda continuará con una celebración realizada en alianza con La Petite Mort, iniciativa enfocada en visibilizar a quienes están redefiniendo la moda colombiana desde propuestas contemporáneas y con identidad propia.

El cierre tendrá lugar el 31 de julio con "Oro Latino", evento oficial de clausura de Colombiamoda desarrollado en conjunto con Inexmoda y la diseñadora colombiana Paula Mendoza. La iniciativa busca reunir a diseñadores, creativos, líderes de opinión y representantes del sector cultural para cerrar una semana marcada por la innovación y el intercambio de ideas.

La participación de Paula Mendoza también pone de relieve el papel que han desempeñado los diseñadores colombianos en la proyección internacional del talento nacional. Su trayectoria en mercados internacionales se suma al propósito del encuentro de destacar la creatividad latinoamericana como un activo cultural y económico.

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Este tipo de iniciativas reflejan cómo la moda dialoga cada vez más con otras industrias creativas, generando escenarios para el intercambio de ideas, la colaboración y la construcción de nuevos proyectos.

La edición 2026 reafirma esa tendencia, al integrar una agenda diversa que involucra tanto a diseñadores emergentes como a figuras consolidadas, marcas, empresarios y líderes de opinión, consolidando a Medellín como uno de los principales epicentros de la moda latinoamericana.

Con actividades distribuidas durante toda la semana, Colombiamoda continúa posicionándose como una vitrina para el talento colombiano y regional, donde las pasarelas conviven con experiencias que ponen en valor la creatividad, el diseño y la capacidad de innovación de la industria.