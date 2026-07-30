Medicina Legal confirmó que María Camila Potosí fue atacada con arma blanca varias veces

Se siguen conociendo estremecedores detalles del crimen contra la joven María Camila Potosí. Medicina Legal informó que la mujer asesinada en estado de embarazo en Cali fue atacada con arma blanca cerca de 16 veces.

Este hallazgo que hace parte del material probatorio recopilado por los investigadores para esclarecer el crimen ocurrido el pasado 16 de julio en Cali.

De manera paralela, las autoridades informaron sobre el hallazgo de unos restos humanos que podrían corresponder a la bebé que esperaba María Camila. Los restos fueron encontrados dentro de una bolsa en una zona boscosa de la capital del Valle del Cauca y, por ahora, son sometidos a los respectivos análisis en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para establecer plenamente su identidad mediante estudios forenses.

La investigación también permitió la captura de cinco personas que, según la Fiscalía General de la Nación, habrían participado directamente en el asesinato. Los detenidos son cuatro hombres y una mujer identificada como Yulieth Angulo, quien, de acuerdo con la evidencia recopilada, fue vista trasladando en motocicleta a María Camila Potosí poco antes de que se reportara su desaparición.



En un video quedó registrado el momento de la desaparición de María Camila Potosó Foto suministrada

Las autoridades señalaron que cada uno de los capturados habría cumplido un rol previamente definido en la ejecución del crimen. Las detenciones se realizaron durante operativos de allanamiento y registro en Cali y Tuluá, procedimientos en los que además fueron incautados varios teléfonos celulares y una motocicleta que ahora hacen parte del material probatorio de la investigación.

La Fiscalía anunció que los cinco procesados serán presentados ante un juez para la respectiva audiencia de imputación, donde responderán por los delitos de feminicidio, secuestro y alteración de elementos materiales probatorios. Mientras avanzan las diligencias judiciales, las autoridades continúan recopilando evidencia para esclarecer por completo las circunstancias del crimen y confirmar la identidad de los restos humanos encontrados en las últimas horas.