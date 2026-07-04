Despliegan operativos en Soledad y Barranquilla por amenazas a comercio

Ante la circulación en WhatsApp de mensajes amenazantes, al parecer dirigidos por grupos criminales, decenas de comerciantes en diferentes sectores de Soledad y en el suroccidente de Barranquilla optaron este sábado por no abrir al público este sábado.

Por redes sociales, usuarios han publicado videos en los que se evidencia que varios sectores comerciales y residenciales, sobre todo de Soledad, no tienen el movimiento de personas que caracteriza un sábado normal.

“Muchos locales de Soledad están cerrados, no hay nada abierto, hay poco transporte, esto está solo”, le manifestó a Blu Radio un habitante del municipio que prefirió no revelar su identidad para evitar represalias.

Igualmente, algunos tenderos manifestaron que tienen miedo de abrir con normalidad por los ataques y amenazas de bandas delincuenciales que ya se han presentado y dejan varias víctimas.



De acuerdo con la Alcaldía de Soledad, los panfletos, presuntamente difundidos por estructuras criminales que delinquen en la región, contienen amenazas dirigidas a comerciantes, ciudadanos y conductores de motocarros a los que les exigen suspender sus actividades este sábado y evitar posibles acciones violentas en su contra.

El secretario de Gobierno, Carlos Valencia, manifestó que la administración municipal mantiene una articulación permanente con el Comando del Distrito de Policía, las estaciones de Policía, el Ejército Nacional y el Gaula Militar para desplegar dispositivos especiales de seguridad en distintos sectores del municipio, con énfasis en las zonas comerciales y los centros comerciales.

"Queremos transmitir un mensaje de tranquilidad a toda la comunidad. Desde la Secretaría de Gobierno seguimos exigiendo el acompañamiento permanente de la fuerza pública para garantizar que comerciantes y ciudadanos puedan desarrollar sus actividades con normalidad. El comercio debe continuar operando hoy, mañana y todos los días bajo la protección de las autoridades y dentro del marco del Estado de Derecho", afirmó el funcionario.

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Así mismo, el brigadier General Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, destacó que la Institución desarrolla actividades focalizadas de prevención, orientación y acompañamiento dirigidas a comerciantes, usuarios del transporte público y comunidad en general, en la lucha contra el delito de la extorsión.

“La Policía y el Ejército desplegaron en Soledad y Barranquilla unos puntos de verificación y control haciendo presencia permanente frente a amenazas y convocatorias anónimas que no han sido esclarecidas para participar en unos actos de manifestaciones”, dijo el oficial.

Hay que recordar que en días pasados también circuló una convocatoria anónima firmada a nombre de supuestos comerciantes de algunos sectores de Soledad y de Barranquilla, en la que invitaban a una manifestación este sábado contra la extorsión y grupos criminales. Sobre este particular, la Policía Metropolitana señaló que no logró contactar a ninguno de los convocantes que invitaban a cerrar los negocios este sábado y salir a protestar.

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El general Camelo hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier hecho relacionado con la extorsión o suministre información que contribuya a la captura de los responsables, a través de la línea 165 del Gaula o del número de celular 317 896 5523.