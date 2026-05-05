Iván Cepeda denuncia presiones de grupos criminales a favor de su campaña presidencial

El candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, junto con su fórmula vicepresiencial, Aida Quilcué, denunció que en los últimos días ha recibido información sobre presiones de grupos armados ilegales al electorado en algunos territorios del país, con el propósito de incidir en las elecciones presidenciales de primera vuelta del próximo 31 de mayo.

Según el candidato, los reportes que provienen de organizaciones sociales, autoridades locales y de la Defensoría del Pueblo, dan cuenta de presiones orientadas a influir en el voto, incluso a favor de su candidatura.

"Condeno de manera categórica y enérgica cualquier clase de presiones al elector, incluidas aquellas que se hagan supuestamente a mi favor mediante amenazas, veladas o explícitas; “recomendaciones” sobre la intención de voto de cara al próximo 31 de mayo; así como restricciones a la presencia y actividad proselitista de las campañas en determinadas zonas”, expresó Cepeda.

El aspirante oficialista afirmó que ni su campaña ni el Pacto Histórico ni las fuerzas de la Alianza por la Vida aceptan este tipo de acciones, y advirtió que estas conductas constituyen violaciones al ordenamiento jurídico, pues configuran constreñimiento al elector y vulneran la Constitución y la ley.



Iván Cepeda X: @IvanCepedaCast

Cepeda también reiteró un mensaje a los grupos armados ilegales, señalando que no aceptará interferencias o condicionamientos que afecten el ejercicio libre del voto y que no habrá tolerancia frente a presiones al electorado ni a la búsqueda de beneficios indebidos a cambio de apoyos políticos.

"Reitero que cualquier eventual diálogo de paz está supeditado al principio de no agresión contra la población civil; no habrá posibilidad de diálogo en medio de asesinatos de lideresas y líderes sociales ni de presiones violentas contra la ciudadanía o las instituciones.

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Finalmente, Cepeda informó que en los próximos días hará pública la información recopilada por su campaña sobre amenazas, hostigamientos y presiones armadas contra la población que, según indicó, buscan impedir la libre expresión del voto a favor de su candidatura y la de su fórmula vicepresidencial, Aida Quilcué.