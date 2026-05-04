Iván Cepeda evitó referirse al nombramiento de Daniel Quintero como Supersalud por parte de Petro

El nombramiento Daniel Quintero como superintendente de Salud por parte del presidente Gustavo Petro ha sido criticado por algunos sectores políticos, incluso de la izquierda; sin embargo, el candidato presidencial Iván Cepeda evitó pronunciarse directamente sobre la designación.

Consultado por Blu Radio sobre el tema, Cepeda no respondió a los cuestionamientos relacionados con Quintero y centró su intervención en otros asuntos de su agenda política. “No, no, no voy a opinar sobre eso”, comentó, al salir de una reunión con las bancadas actuales y electas del Pacto Histórico en el Senado y la Cámara de Representantes.

Sobre la propuesta de convocar una Asamblea Constituyente hizo énfasis en que dependerá de los resultados de un eventual Acuerdo Nacional que buscaría impulsar desde el Gobierno. Respondió así, para evitar precisar si propone un cambio generalizado de la carta política del país o sólo está de acuerdo con los dos puntos planteados por el presidente Gustavo Petro, quien considera que se requieren agregar dos capítulos a la Constitución de 1991, donde se incluiría castigos contra la corrupción y aprobación de las reformas sociales que su administración ha intentado pasar en el Congreso, pero no todas han tenido luz verde.

Iván Cepeda evitó referirse al nombramiento de Daniel Quintero // Foto: AFP

“Ya he hecho claridad sobre mi posición, nosotros hemos abogado por un acuerdo nacional, si ese acuerdo evoluciona y se logra consenso, ya veremos”, indicó.



Cepeda también se mostró optimista frente al panorama electoral y aseguró que su aspiración es ganar en primera vuelta. Frente a las encuestas que lo ubican como favorito, pero sin superar el 40 % de intención de voto, respondió que “no todas las encuestas dicen eso”.

“Hemos hecho una exposición muy clara de nuestro programa, lo vamos a presentar en los próximos días. Es un programa que se centra en eliminar la pobreza y superar la desigualdad social en Colombia”, afirmó.

Consultamos otras fuentes que estuvieron en la reunión con Cepeda y contaron que la intención es reforzar la campaña por parte de todos los senadores y representantes, incluyendo publicidad espontánea o contratada, además se les asignó la tarea de que cada uno responde por los votos de su territorio, basándose en las estructuras que tengan en los departamentos.