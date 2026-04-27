Daniel Quintero en Supersalud: Pasaremos de una vigilancia reactiva a una predictiva con tecnología

En su primer día oficial como superintendente de Salud, Daniel Quintero anunció un cambio radical en la forma en que se vigilará el sistema sanitario en Colombia. Con un enfoque centrado en la tecnología y la analítica de datos, el nuevo funcionario busca enfrentar lo que denomina un modelo "desbaratado desde su propia creación" por la Ley 100, la cual, según sus palabras, entregó los recursos a conglomerados políticos y económicos.



Un modelo predictivo para la entrega de medicinas

Uno de los pilares de la gestión de Quintero será el combate a la negación de servicios y la falta de entrega de medicamentos, un problema que afecta a diversas entidades. El Superintendente enfatizó que no se limitará a esperar las quejas de los usuarios: “vamos a pasar de una superintendencia de salud que se dedica a ser inspección, vigilancia y control reactiva... a una predictiva. Yo quiero usar tecnología e información para adelantarme al problema”.

Para lograrlo, Quintero presentó la figura del "superdefensor", una herramienta de interoperabilidad que conectará plataformas como MIPRES y ADRES para saber si a un paciente se le ha entregado su medicina antes de que este deba radicar una queja.

Este esfuerzo tendrá especial énfasis en pacientes con enfermedades crónicas, trasplantados y, prioritariamente, en la población infantil. “La salud en Colombia es un derecho y nosotros vamos a hacer cumplir ese derecho... No importa si la EPS es intervenida, si no está intervenida, si es pública o es privada. Todas las EPS tienen que entregar medicina”, sentenció.



La lucha contra la corrupción y el "Supercazador"

Quintero, quien destacó su formación como ingeniero electrónico y especialista en finanzas, pondrá su conocimiento técnico al servicio de la transparencia financiera mediante el "supercazador".

Esta iniciativa utilizará inteligencia artificial y rastreo de datos para revisar "cuenta a cuenta" el gasto de los recursos de la salud.



El diagnóstico inicial presentado por el funcionario es alarmante, mencionando irregularidades en el manejo de deudas dentro del sistema. “Acá hay unos temas gravísimos que vengo a sacar a la luz. Coimas que se están cobrando en las carteras de hasta el 7% y 20%”, denunció Quintero, señalando que el manejo manual de la información ha facilitado estas prácticas corruptas.

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