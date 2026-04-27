Federico Gutiérrez radicó ante Consejo de Estado demanda contra Daniel Quintero en Supersalud

El Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, radicó demanda con medida cautelar ante el Consejo de Estado en contra del decreto de Gustavo Petro nombrando al ex alcalde, Daniel Quintero, en la Supersalud, al parecer, por el no cumplimento de requisitos y experiencia requerida para ejercer el cargo.

La demanda de nulidad alega el incumplimiento de requisitos técnicos y de experiencia específica, planteando un conflicto de competencias y de idoneidad en la dirección del máximo organismo de vigilancia sanitaria del país.

La acción jurídica busca dejar sin efecto el Decreto 0433 del 23 de abril de 2026, mediante el cual el Gobierno Nacional designó a Daniel Quintero Calle, como Superintendente Nacional de Salud. Este movimiento no solo representa una confrontación política, sino que subraya un debate técnico profundo sobre los estándares de idoneidad requeridos para encabezar los organismos de inspección, vigilancia y control (IVC) en sectores críticos.

La demanda, suscrita además por gerentes de la red hospitalaria pública del distrito de Medellín, se fundamenta en el artículo 275 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). El núcleo del argumento jurídico sostiene que el acto administrativo de nombramiento se expidió con infracción de las normas superiores, al designar a un ciudadano que, presuntamente, no reúne las calidades y requisitos constitucionales o legales de elegibilidad exigidos para el cargo.



#Dato El alcalde de #Medellín @FicoGutierrez presentó demanda con medida cautelar ante el @consejodeestado en contra del decreto de @petrogustavo nombrando a @QuinteroCalle en @Supersalud por el no cumplimento de requisitos y experiencia requerida para el cargo. #VocesySonidos pic.twitter.com/lK3lX5d79P — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) April 27, 2026

Desde una perspectiva de derecho administrativo, la Superintendencia Nacional de Salud es un organismo de carácter técnico. La normativa vigente establece que quien asuma su dirección debe poseer una trayectoria y formación académica alineada con la complejidad del sistema de salud y la seguridad social. La demanda sostiene que la designación actual vulnera el principio de legalidad que rige la función pública.

Uno de los ejes técnicos más sólidos del recurso judicial reside en el análisis del perfil académico de Daniel Quintero frente al manual de funciones de la entidad. El cargo de Superintendente Nacional de Salud exige formación profesional en áreas del conocimiento relacionadas con la salud, las ciencias sociales o la administración pública.

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El ahora Superintendente de Salud es ingeniero electrónico con especialización en finanzas, posee un perfil orientado a la tecnología y la gestión financiera. Los demandantes argumentan que esta formación pertenece a un núcleo básico del conocimiento (NBC) distinto al requerido por la entidad.

La falta de una base académica en salud pública o derecho administrativo sanitario podría, según el texto de la demanda, comprometer la capacidad técnica de la Superintendencia para supervisar a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y a las Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS).

Además, el cargo exige acreditar al menos 84 meses de experiencia profesional relacionada. El análisis detallado en la demanda indica que la trayectoria de Quintero en los sectores de innovación, tecnología y su desempeño como alcalde de Medellín no se traduce automáticamente en experiencia técnica en vigilancia sanitaria.

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El alcalde Federico Gutiérrez ha justificado su legitimidad activa en este proceso basándose en el riesgo sistémico para la red hospitalaria de Medellín. El sistema público de salud del distrito atiende a más de dos millones de personas, y su estabilidad depende en gran medida de las decisiones regulatorias y de intervención que emanan de la Superintendencia.

La solicitud de una medida cautelar para suspender provisionalmente el nombramiento busca mitigar lo que los demandantes califican como una "incompatibilidad manifiesta".