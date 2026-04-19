Todos por Medellín pidió al presidente Petro reconsiderar designación de Quintero en Supersalud

A un largo listado de sectores políticos y sociales, ahora se sumó el rechazo de la veeduría ciudadana Todos por Medellín a la designación de Daniel Quintero como superintendente nacional de salud.

A través de un comunicado público, la organización señaló que la designación podría comprometer la imparcialidad institucional, debido a las amplias facultades de inspección, vigilancia y control que tiene ese cargo sobre el sistema de salud.

Por eso la principal solicitud de la comunicación estuvo dirigida al presidente Gustavo Petro para reconsiderar la decisión al advertir posibles riesgos para la independencia de procesos judiciales en curso que lo involucran.

La veeduría indicó que durante la administración distrital 2020–2023 que lideró Quintero Calle, se abrieron varias investigaciones, algunas de ellas gracias a sus denuncias, por presuntos hechos de corrupción que hoy avanzan en instancias judiciales, que podrían ponerse en riesgo en virtud del cargo que ahora ostenta el exmandatario.



“No se trata de prejuzgar su responsabilidad penal porque a la fecha él y las demás personas gozan del principio de presunción de inocencia —principio que respetamos plenamente—, sino de proteger la integridad institucional de las investigaciones y de quienes en ellas participan como testigos, denunciantes o partes”, se lee en el pronunciamiento.

En segunda instancia, Todos por Medellín pidió a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría mantener vigilancia estricta frente a posibles interferencias o dilaciones en los procesos, y a garantizar su avance respetando el debido proceso.

Finalmente, hizo una solicitud a la ciudadanía para exigir que los cargos de control del Estado sean ocupados por funcionarios con condiciones de idoneidad, transparencia e imparcialidad.