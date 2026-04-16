"No tiene hoja de vida, tiene prontuario criminal": Federico Gutiérrez sobre Quintero a Supersalud

En medio de la polémica por la llegada de Daniel Quintero a la Superintendencia de Salud, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, rechazó el nombramiento e indicó que el exmandatario solo tiene experiencia en presuntos hechos de corrupción mientras estaba al mando de la capital de Antioquia.

"Lo que hay que decir es que esta persona no tiene una hoja de vida. Esta persona lo que tiene es un prontuario criminal, está imputado por corrupción y está en etapa de juicio por corrupción. Es el jefe de la banda de los que se robaron a Medellín", aseguró el mandatario.

Gutiérrez se refirió a dos casos específicos de presuntas irregularidades, uno en donde habrían vendido la Clínica de La 80 con supuesta falsedad de documentos y menos precio del establecido, situación en donde de ya hay una actuación de la Procuraduría General de la Nación; y el caso de un bebé de tan solo 18 días que murió por falta de cirujanos en el Hospital General de Medellín, en donde hay actuación de la Personería de Medellín.

En medio de lo que ha dicho que son los requisitos que cumplió el exmandatario, Federico Gutiérrez anunció que se impondrán algunos oficios para que Daniel Quintero no pueda interferir desde la Supersalud en situaciones de la capital de Antioquia.



"Para que dicha persona tenga que declararse impedido o directamente se abstenga para poder intervenir sobre el Hospital General, donde hay investigaciones de corrupción durante el tiempo que él estuvo como alcalde. Que ni se le ocurra creer que pueden ir aquí a Medellín a tapar su corrupción y a continuar los daños que deben", manifestó Gutiérrez.

Hay que mencionar que las cifras que entrega la Alcaldía de Medellín es que en el caso del Hospital General de Medellín, se entregó con 200.000 millones de pesos para inversión pero fue recibido con un déficit que rozaba los 130.000 millones de pesos.

El alcalde de Medellín le pidió a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Personería de Medellín que avancen en las investigaciones correspondientes para que se frene una posible intervención del superintendente de Salud en la capital de Antioquia.