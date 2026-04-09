Federico Gutiérrez pidió protección para 5 testigos que prenden ventilador de corrupción en AMVA

Tras conocerse el interés de otro testigo para colaborar con la justicia en caso de presunta corrupción en contratos del Área Metropolitana, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró que ha recibido solicitudes para garantizar la seguridad de los procesados. Avanzan gestiones ante la policía y la Unidad Nacional de Protección.

La voluntad de colaborar con la justicia de parte de varios testigos clave en entramados de presunta corrupción durante la administración de Daniel Quintero, ahora supone un reto en materia de seguridad para las autoridades en la capital antioqueña.

Esto, por cuenta del riesgo que aseguran corren algunos de los que ya han manifestado su interés de llegar a acuerdos con la Fiscalía o inclusive en algunos casos ya el ente acusador ha avalado esos principios.

Este es el caso de Misael Cadavid, exgerente del Cuerpo de Bomberos de Itagüí, que recobró la libertad desde el pasado 24 de marzo tras aportar información clave en el caso que involucra la suscripción de seis contratos de esa entidad con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.



El alcalde Federico Gutiérrez afirmó que ya ha recibido solicitudes por parte de la Fiscalía para gestionar la protección necesaria ante organismos como la Policía y la Unidad Nacional de Protección de varios de los procesados interesados en desvelar ese y otros posibles entramados de corrupción que avanzan en etapas de acusación y juicio.

“Inclusive ella ha recibido peticiones de algunos de los fiscales que llevan estos casos de corrupción donde no solicitan otros como alcaldía para que yo le solicite también a la policía y a la UNP para que le brinde protección a las personas que hoy son testigos de la fiscalía y que obedecían órdenes de los grandes jefes. A proteger y a cuidar a quienes están prendiendo el ventilador y a quienes están contando la verdad”, aseveró.

Sin embargo, no solo se trata de Misael Cadavid. Ya en el caso de los Bomberos de Itagüí son al menos cinco las personas que han mostrado su interés en colaborar con la justicia. En las últimas horas la petición ante un juez penal de Medellín fue de María Yaneth Rúa, encargada de la supervisión de contratos en la entidad ambiental y señalada de intervenir en el direccionamiento de contratos y en maniobras que generaron sobrecostos y desvío de recursos públicos.

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Como lo indicó durante la reanudación de la audiencia de acusación el apoderado de Rúa, el abogado Emmanuel Goldstein, ya está pactado un espacio el próximo 21 de abril para analizar de qué manera la exfuncionaria, actualmente privada de la libertad, aportará elementos sustanciales a las investigaciones que adelanta la Fiscalía.

“Nosotros hemos estado en unos acercamientos con la señora fiscal, como la ya la señora fiscal le ha podido referir para la eventual aplicación de un sistema distinto al que se está enjuiciando en este momento y para eso hemos agendado para el día 21 de abril de este año una una una una una reunión, una mesa técnica de reunión”, aseguró.

En este mismo sentido avanzan las gestiones de un tercer implicado en el caso: Elkin De Jesús González, exjefe del Cuerpo de Bomberos de Itagüí, quien según su defensa ya ha comparecido en al menos cuatro oportunidades ante las autoridades para lograr el aval de su principio de oportunidad.

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Juan Alberto Cardona Henao, contador del Cuerpo de Bomberos, estaría buscando la figura de preacuerdo con la Fiscalía, mientras que Laura Mejía, exjefe del área logística del Área Metropolitana, fue una de las primeras en suministrar información que involucra en esta y otras investigaciones como articulador de presuntas conductas ilegales a Miguel Quintero, hermano del entonces alcalde de la capital antioqueña.

En el caso que investiga el posible direccionamiento de contratos con el Cuerpo de Bomberos de Itagüí y la presunta apropiación de al menos 2.400 millones de pesos, la audiencia de acusación se retomará el próximo 16 de junio. No obstante, es factible que el proceso judicial tenga cambios sustanciales en las próximas semanas con la entrega de información clave que puedan hacer los procesados a la Fiscalía.