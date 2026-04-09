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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Federico Gutiérrez pidió protección para 5 testigos que prenden ventilador de corrupción en AMVA

Federico Gutiérrez pidió protección para 5 testigos que prenden ventilador de corrupción en AMVA

El mandatario local aseguró que avanzan gestiones ante la policía y la Unidad Nacional de Protección.

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