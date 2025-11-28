En vivo
Blu Radio  / Salud  / Superintendencia de Salud modifica su manual de funciones y desata críticas

Superintendencia de Salud modifica su manual de funciones y desata críticas

La entidad amplió las profesiones habilitadas para varios cargos de asesoría y dirección. El representante Andrés Forero cuestionó los cambios y pidió explicaciones al superintendente Bernardo Camacho.

