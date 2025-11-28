Superintendencia de Salud modifica su manual de funciones y desata críticas

La Superintendencia Nacional de Salud publicó una resolución con la que ajusta su manual de funciones e incluye nuevas profesiones como posibles requisitos para varios cargos. Los cambios abarcan puestos de dirección y de asesoría ubicados en el Despacho del Superintendente.

Entre las modificaciones, la entidad abrió la puerta para que profesiones como Ingeniería de Sistemas, Publicidad, Fonoaudiología, Terapia Ocupacional, Terapia Respiratoria y licenciaturas en educación, entre otras, puedan ser aceptadas para desempeñar determinados cargos que antes no contemplaban esas áreas de formación.

La resolución también incorpora un nuevo perfil profesional especializado dentro del manual de la Superintendencia y confirma que las modificaciones empiezan a regir de inmediato. Como se trata de un acto administrativo de carácter general, no admite recursos. Además, deberá ser publicada en la página web de la entidad.

Tras conocerse los cambios, el representante a la Cámara Andrés Forero cuestionó la decisión. Señaló que el superintendente Bernardo Camacho debe explicar por qué se incluyeron nuevas áreas de formación para cargos que podrían recibir salarios superiores a los 15 millones de pesos con prima técnica. Según el congresista, es necesario esclarecer a quiénes se busca beneficiar con esta ampliación de requisitos.



“Es vergonzoso lo que está haciendo el señor Bernardo Camacho con la Superintendencia Nacional de Salud. Y es que, con una sospechosa modificación del manual de funciones, está permitiendo que profesores de educación física y publicistas puedan llegar a asesores con salarios que, con prima técnica, superan los 15 millones de pesos. El superintendente tiene que explicarle al país a qué amigotes pretende beneficiar al tiempo que desdignifica su entidad”, señaló el representante.