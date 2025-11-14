Vuelve y juega: Supersalud cambia de nuevo los interventores de 7 EPS

El nuevo superintendente de Salud, Bernardo Camacho, informó que una de sus primeras decisiones en el cargo fue la de cambiar los agentes interventores de las EPS, una movimiento que se ha vuelto habitual con la rotación de superintendentes en el actual Gobierno: cuatro en lo que va de la administración.

Tres médicos, una administradora, un ingeniero y contador son los perfiles de quienes llegaban a administrar estas entidades y a tratar de salvar sus operaciones saneando sus finanzas.

El cambio más reciente se había dado el pasado 19 de agosto en tres de las ocho EPS intervenidas: Nueva EPS, Coosalud y Sos.

Así las cosas, el médico cirujano Alexander Mesa Romero será el nuevo agente interventor de Coosalud. Dice la entidad que especialista en gerencia de la Salud Pública y de Instituciones Prestadoras y acredita 6,9 años de experiencia.



A Caprecom llega Bety Cecilia Anaya Nieto, administradora de Empresas, con especialización en Auditoría en Salud, maestría en Gerencia Estratégica y 24 años de labores en nivel directivo o asesor de entidades del sector salud.

Carlos Alberto Betancur Castañeda, médico y especialista en auditoría en Salud con 27 años de experiencia, será el agente interventor de Servicios Occidentales de Salud SOS.

Germán Darío Gallo Rojas, ingeniero Industrial con maestría en Gestión de Servicios de Salud será el agente interventor de Famisanar.

Ilsen Inés Jaramillo Laserna abogada y especialista en derecho público con experiencia de 28,8 años en el cumplimiento de labores del nivel directivo asumirá la interventoría de Emssanar.

Laín Eduardo López Martínez, médico cirujano con Especialización en Gerencia Financiera de Servicios de Salud tendrá a cargo el proceso de Asmet Salud, una de las EPS con graves problemas financieros.

William Humberto Salgado, contador Público con Especialización en Gerencia Financiera será el nuevo agente interventor de Savia Salud EPS, con presencia en Antioquia.

Más temprano, Angie Rodríguez, directora del Dapre y superintendente de Salud Ad Hoc para la Nueva EPS, informó que el nuevo agente interventor sería Luis Oscar Galves Mateus, Bacteriólogo y Laboratorista clínico

“Con estas nuevas designaciones al frente de estas EPS intervenidas, la Supersalud busca el logro de resultados significativos en el cumplimiento de los planes diseñados para el proceso de intervención y una respuesta más eficaz e inmediata a las principales demandas de los usuarios y la ciudadanía frente a la prestación eficaz del servicio de salud”, afirmó la entidad.