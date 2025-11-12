EPS intervenidas deben a hospitales públicos de Medellín más de $ 230.000 millones

Se ha conocido que las EPS intervenidas le deben a los hospitales públicos de Medellín más de 230.000 millones de pesos. La secretaría de Salud pide soluciones para no afectar a miles de pacientes en la ciudad.

Ante este panorama la Alcaldía de Medellín lanzó un SOS por la deuda que tienen algunas de las EPS que están en manos del Gobierno nacional como Savia Salud, la Nueva EPS y Coosalud con los hospitales de la ciudad.

La secretaria de salud de la capital antioqueña, Natalia López, advirtió que esta situación amenaza la continuidad de los servicios para millones de usuarios.

“Las Eps intervenidas incluyendo a Savia Salud, la nueva Eps y coosalud tenemos una deuda acumulada con corte al 30 de septiembre de este año para el caso del Hospital General de 186,000 millones de pesos, para el caso de Metrosalud supera los 35,000 millones de pesos y para el caso del Hospital Infantil se acerca a los 11,000 millones de pesos”, aseguró la secretaria López.



Savia Salud es la EPS con la deudas más altas donde los más afectados, sin duda alguna, son los más de 750 mil usuarios en estos hospitales públicos.

“Esto en qué se refleja, en qué se traduce, pues que los hospitales están atrasados con los proveedores, porque los medicamentos hay que comprarlos y hay que pagarlos a los proveedores, al talento humano en salud hay que pagarle su nómina, a los especialistas que son contratistas hay que pagarle los honorarios, hay que pagar el oxígeno, la vigilancia, el aseo, el servicio de alimentación; todo eso son acreencias que tiene nuestra red pública, nuestros hospitales”, agregó.

Publicidad

La secretaría de salud de Medellín interpuso una acción popular para exigir a la superintendencia tomar decisiones de fondo, especialmente frente a savia salud, que lleva dos años bajo intervención sin resultados claros.