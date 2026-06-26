En Soledad autoridades cierran 14 IPS por poner en riesgo a pacientes

A 105 se elevó la cifra de centros médicos clausurados en Soledad, en el Atlántico, donde atendían pacientes sin cumplir los requisitos mínimos establecidos por el Sistema General de Seguridad Social en Salud, aseguraron las autoridades de ese municipio.

La más reciente intervención se realizó en las últimas horas de este viernes, cuando un equipo de las secretarías de salud municipal y departamental, junto a la Policía, se tomaron 14 IPS y las sellaron, al encontrar que dichos lugares no garantizaban condiciones adecuadas de infraestructura, bioseguridad, dotación, talento humano ni procesos asistenciales seguros.

El secretario de Salud de Soledad, Edison Barrera, afirma que el cierre de estos establecimientos constituye una medida preventiva de gran impacto para la salud pública, ya que evita la realización de procedimientos médicos, odontológicos, ópticos y otros servicios que se venían practicando bajo condiciones inseguras, sin supervisión profesional adecuada y sin las garantías legales necesarias para responder ante cualquier eventualidad.

“Con estas 14 clausuras, la Administración Municipal alcanza un total de 105 establecimientos de salud cerrados por operar sin el cumplimiento de los requisitos legales durante el actual gobierno. Esta cifra evidencia el fortalecimiento de las acciones de inspección, vigilancia y control lideradas por la Secretaría de Salud, así como el compromiso permanente de la Alcaldía de Soledad con la protección de la salud pública y la seguridad de los usuarios de este sistema”, dijo el funcionario.



Desde la Alcaldía de Soledad le pidieron a la comunidad verificar que los establecimientos de salud donde reciben atención se encuentren debidamente habilitados en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS), y denuncien cualquier situación irregular que pueda poner en riesgo su vida.