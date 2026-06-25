Disparan contra negocios en Sabanagrande, Atlántico, para obligarlos a pagar extorsión

Casi en simultáneo se registraron dos ataques extorsionistas en el municipio de Sabanagrande, en la banda oriental del Atlántico, donde dispararon contra dos conocidos negocios a los que están obligando a pagar sumas de dinero a las bandas criminales, a cambio de poder seguir abiertos al público y de que sus propietarios, trabajadores y familiares no sean asesinados.

Esta vez los negocios atacados fueron un restaurante chino y una miscelánea, donde no hubo personas lesionadas, pero si afectaciones a las fachadas, lo que mantiene alarmada a la comunidad.

A propósito de estos casos, el coronel Eddy Sánchez, comandante de la Policía del Atlántico, reportó la captura en flagrancia de dos hombres y la aprehensión de un menor de edad que habían disparado contra negocios del municipio de Sabanagrande para presionar el pago de extorsiones.

Así mismo, informó el oficial, cayó uno de los principales líderes de la extorsión en el Atlántico en un operativo realizado esta semana.



"También en el municipio de Santo Tomás capturamos a alguien muy reconocido en el municipio en Sabanagrande y Palmar de Varela, que es su corredor delincuencial. Se trata del presunto dinamizador principal de la extorsión, que es conocido como alias Nene Chayan", informó el coronel Sánchez.

Luego también se produjo la captura de un hombre en Polonuevo, en momentos en que le arrebataba un millón de pesos en efectivo a una comerciante del municipio, para permitirle trabajar y no atacarla a ella ni a su familia.