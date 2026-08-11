Realizan jornada de donación de sangre en Barranquilla para heridos por el terremoto

Desde hoy y durante tres días consecutivos, Barranquilla tendrá activa una jornada especial de donación de sangre para garantizar este recurso vital a las personas heridas por el fuerte terremoto de hace 24 horas.

Se trata de una iniciativa liderada por el Distrito de Barranquilla y el Banco Nacional de Sangre, que se llevará a cabo en la sede de la Alcaldía, ubicada en el Paseo Bolívar, centro de la capital del Atlántico.

Los interesados pueden acercarse al primer piso de la Alcaldía, en horarios de 8:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde, y donar sangre si sus condiciones físicas se lo permiten.

Los requisitos para donar sangre son no estar en ayunas, tener entre 18 y 65 años, tener pareja sexual estable, no haber trasnochado o consumido bebidas alcohólicas y, si tiene tatuajes o piercings, puede donar pasados los 6 meses de su realización.



El llamado del alcalde distrital, Alejandro Char es a “apoyar este tipo de campañas, solidarizarnos en estos momentos y brindar toda la colaboración necesaria para atender cualquier situación que se presente”.

En cuanto a la recepción de ayudas, hay que decir que desde este martes también se ha habilitado un nuevo centro de acopio en Barranquilla por parte de la Gobernación del Atlántico, el cual funcionará a diario, a partir de las 8:00 de la mañana, en la Galería de la Plaza de la Paz para aumentar el número de donaciones.

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En la capital del Atlántico también está habilitado el centro de acopios de la Alcaldía en el mercado de Barranquillita.

Los demás centros de acopio del Caribe están habilitados en el barrio El Cundí, de Santa Marta; el coliseo Bernardo Caraballo de Cartagena, en el barrio Libertador, de Riohacha; en el estadio de beisbol 18 de junio, de Montería, y en la plazoleta María Concepción Loperena, de Valledupar.