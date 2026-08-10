Barranquilla enviará rescatistas y camas médicas hacia ciudades afectadas por fuerte sismo

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, lidera desde este lunes el Puesto de Mando Unificado (PMU), instalado en el Centro de Eventos Puerta de Oro, donde fue anunciado el envío de equipos especializados y 45 rescatistas hacia el Valle del Cauca, Eje Cafetero y Chocó por ser los territorios más afectados ante el sismo de 7.4 de magnitud con epicentro en San José del Palmar, Chocó.

El mandatario distrital aseguró que, además, hará el envío de 600 camas de hospitalización y 132 camas de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) para la atención de personas heridas.

“¡Hoy Colombia nos necesita a todos! Desde Barranquilla estamos en comunicación permanente con el Gobierno nacional y autoridades de las regiones. Ponemos a disposición nuestros rescatistas, la red de salud distrital con camas de hospitalización, camas UCI y personal con conocimientos técnicos en temas sísmicos. Además, habilitamos un punto de acopio en la carrera 43 # 6-120 que funcionará las 24 horas para recibir ayudas destinadas a quienes más las necesitan. Mantendremos este PMU activo junto con la Defensa Civil, Cruz Roja, Policía Nacional, Ejército, Bomberos y nuestros equipos de Salud, Gobierno y Seguridad para coordinar el apoyo a las regiones afectadas por la emergencia que vive nuestro país. ¡Barranquilla es solidaria con Colombia!”, fueron sus palabras por redes sociales.

El alcalde Char sostuvo comunicación telefónica con el Ministerio del Interior y algunos alcaldes de las ciudades afectadas, como Alejandro Éder de Cali. Del mismo modo, se están comenzando a recibir las primeras ayudas humanitarias en el centro de acopio, que posteriormente serán trasladadas hasta el suroccidente del país.



“Tenemos un punto 24 horas abierto en la carrera 43 con calle 6 para recibir lo que hoy se está demandando en Colombia para calmar este dolor tan grande. También nos han solicitado ingenieros estructurales, personas con conocimiento en los temas sísmicos y hemos dispuesto también un grupo de ingenieros para suplir esta demanda que está requiriendo la nación. Desde aquí, desde Barranquilla, nos solidarizamos y les mandamos un abrazo de acompañamiento”, agregó.

El PMU instalado por la Alcaldía de Barranquilla cuenta con las Secretarías de Salud, Gobierno, Control Urbano y Espacio Público, Tránsito, Seguridad, la Defensa Civil, la Cruz Roja, la Policía Nacional, el Ejército y el Cuerpo de Bomberos.

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Donaciones

El centro de acopio habilitado por el alcalde Alejandro Char permanecerá abierto las 24 horas del día para facilitar la entrega de donaciones y llevar ayuda humanitaria a los afectados en otras regiones del país.

Allí se recibirán alimentos no perecederos, agua potable, insumos médicos, productos de aseo, artículos de bebé, ropa en buen estado y colchonetas.

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La operación del centro de acopio cuenta con el acompañamiento permanente de la Oficina Distrital de Gestión del Riesgo, desde donde se coordina la recepción, clasificación y organización de las ayudas que posteriormente serán entregadas a la población afectada.