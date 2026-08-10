Suspenden clases y revisan varios colegios de Barrancabermeja tras sismo

La Alcaldía de Barrancabermeja mantiene las inspecciones en diferentes sectores del Distrito luego del sismo registrado durante la mañana de este lunes, que llevó a las autoridades a activar el Consejo Distrital de Gestión del Riesgo para verificar posibles afectaciones en viviendas, infraestructura pública e instituciones educativas.

En el caso de los colegios, los equipos técnicos adelantan verificaciones en varias sedes para determinar si las grietas, fisuras u otras novedades reportadas corresponden a afectaciones relacionadas con el movimiento sísmico.

De acuerdo con la información entregada por la Administración Distrital, las inspecciones se concentran en el colegio Camilo Torres, sede A; la sede Antonio Nariño; el colegio El Castillo, sede A; y las sedes La Arenosa y La Lejía, ubicadas en el corregimiento Meseta de San Rafael.

Además, se reportaron afectaciones menores en el colegio Pierre de Fermat y en la Megaludoteca.



La Dirección de Gestión del Riesgo señaló que las evaluaciones continúan y que los informes técnicos serán remitidos a las secretarías de Educación e Infraestructura, entidades que deberán determinar las acciones de intervención que correspondan.

Como medida de prevención, se recomendó suspender durante este lunes las actividades académicas en las instituciones educativas que están siendo objeto de revisión, mientras se establece si existen condiciones que puedan representar algún riesgo para estudiantes, docentes y demás integrantes de la comunidad educativa.

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Didier González, director de Gestión del Riesgo y Desastres de Barrancabermeja, explicó que después de los movimientos sísmicos se inició una revisión especial de diferentes estructuras del Distrito.

“Estamos haciendo una revisión especial en dos colegios públicos donde al parecer tenemos afectaciones. El colegio El Castillo tiene posibles afectaciones estructurales y el Camilo Torres, en la sede A, también será evaluado”, señaló inicialmente el funcionario.

Sin embargo, con el avance de las inspecciones, la Alcaldía amplió el reporte a otras instituciones y sedes educativas, por lo que serán los resultados de las visitas técnicas los que permitan establecer el alcance real de las afectaciones.

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La Dirección de Gestión del Riesgo también continúa recibiendo reportes de los ciudadanos y realizando visitas técnicas en diferentes puntos de Barrancabermeja. De manera preliminar, se han reportado posibles afectaciones en seis sectores del Distrito, entre ellos Buenavista, Las Torres, San José Obrero, Las Granjas y Kennedy.

Las autoridades insistieron en que estos reportes se encuentran en proceso de verificación y que, por ahora, no se debe asumir que las grietas o fisuras corresponden necesariamente a daños estructurales provocados por el sismo.

La Administración Distrital hizo un llamado a la comunidad a mantener la calma y consultar únicamente los canales oficiales para conocer las novedades relacionadas con las inspecciones y las medidas que puedan adoptarse.

También recordó que la información oficial sobre la actividad sísmica y la ocurrencia de posibles réplicas corresponde al Servicio Geológico Colombiano, por lo que pidió a la ciudadanía no compartir información que no haya sido verificada por las autoridades.

Las inspecciones continuarán durante la jornada con el objetivo de establecer las condiciones de seguridad de las estructuras y definir, junto con las secretarías de Educación e Infraestructura, las medidas que deberán implementarse en las instituciones educativas.