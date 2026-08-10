Festival Internacional de Piano de la UIS llega a su versión 43 con memoria y reflexión

La música volverá a tomarse diferentes escenarios de Santander con la realización de la edición número 43 del Festival Internacional de Piano de la Universidad Industrial de Santander (UIS), que se desarrollará del 10 al 22 de agosto con la participación de artistas nacionales e internacionales.

Este año, el Festival llega bajo el lema “Silencio, Eco y Memoria”, una propuesta que busca llevar al público a reflexionar sobre el papel de la música y, particularmente, del piano, frente a acontecimientos como las guerras, los conflictos, la resistencia, la posguerra y los procesos de reconstrucción.

Para esta edición estarán invitados pianistas de siete países, además de destacados músicos colombianos. En total, serán cerca de 130 artistas los que harán parte de la programación, que incluye conciertos de gala, recitales, clases magistrales, exposiciones, actividades académicas y presentaciones en instituciones educativas.

Juliana Costo, directora Cultural de la UIS, destacó que la continuidad del Festival durante 43 años ha permitido acercar a Santander a las tendencias y expresiones musicales que se desarrollan en diferentes partes del mundo.



“Cumplimos 43 años ininterrumpidos de Festival Internacional de Piano. A lo largo de la historia hemos traído diferentes artistas internacionales que nos han permitido, como comunidad, como departamento y como universidad, estar un poco más a la vanguardia de lo que pasa en el mundo”, explicó.

La programación también incluye el 23.º Concurso Nacional de Piano, uno de los componentes centrales del Festival, que reunirá a jóvenes intérpretes en las categorías infantil, juvenil y profesional, con el propósito de promover la formación y abrir espacios para las nuevas generaciones de pianistas colombianos.

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Uno de los atractivos de esta edición será la programación fuera de los escenarios tradicionales. El Festival llegará a diferentes municipios de Santander como Barrancabermeja, Socorro, Barbosa y Málaga, además de Floridablanca, donde se realizarán conciertos y actividades en instituciones educativas y sedes universitarias.

En Bucaramanga y el área metropolitana también habrá una programación especial. Uno de los espacios será el Centro Comercial El Cacique, donde entre el 14 y el 17 de agosto se realizarán cuatro conciertos con un piano de cola. Allí, los asistentes podrán conocer de cerca el instrumento, incluso observar su funcionamiento interno, además de disfrutar de los recitales.

“Vamos a estar con un piano de cola para que ustedes, como habitantes del área metropolitana, vayan, conozcan un piano por dentro y puedan disfrutar precisamente estos recitales”, señaló Costo.

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La programación del Festival Internacional de Piano es gratuita. Los interesados pueden consultar los conciertos y actividades disponibles y descargar la boletería a través de Tiquetera UIS. Para los conciertos de gala, la organización recomienda llegar con anticipación, antes de las 6:30 de la tarde, debido a que las presentaciones comienzan a las 7:00 p. m.