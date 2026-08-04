Procuraduría verifica denuncias ambientales en zona petrolera de Barrancabermeja

La Procuraduría General de la Nación informó que realizó una visita preventiva a la vereda Alfonso López, ubicada en el corregimiento El Centro de Barrancabermeja, Santander, con el propósito de escuchar a la comunidad y conocer las inquietudes relacionadas con posibles riesgos ambientales asociados a la actividad petrolera que se desarrolla en ese sector.

La diligencia fue adelantada por la Procuraduría Provincial de Barrancabermeja, en el marco de sus funciones de prevención y protección del interés público. Durante el encuentro, los habitantes expusieron sus preocupaciones por presuntas afectaciones al medio ambiente, los recursos naturales y su calidad de vida, que, según manifestaron, estarían relacionadas con las operaciones petroleras en la zona.

Tras recoger las inquietudes de la comunidad, el Ministerio Público anunció que promoverá la articulación entre las entidades competentes para que se realicen las evaluaciones técnicas correspondientes y, de ser necesario, se adopten las medidas contempladas en la normatividad ambiental vigente.

La Procuraduría aclaró que su intervención tiene un carácter preventivo y busca facilitar el diálogo entre las instituciones responsables y la comunidad, con el fin de garantizar una atención oportuna a las denuncias y verificar las condiciones ambientales del sector.



El organismo de control también informó que continuará haciendo seguimiento a esta situación, impulsando el diálogo institucional y velando por la protección del ambiente, la salud de las comunidades y la defensa del interés general en la región del Magdalena Medio.

Por ahora, la Procuraduría no ha emitido conclusiones sobre la existencia de afectaciones ambientales, por lo que las posibles situaciones denunciadas deberán ser evaluadas por las autoridades competentes mediante los estudios técnicos correspondientes.