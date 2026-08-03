Proyecto de granjas solares por $28.000 millones sigue sin iniciar en Barrancabermeja

Cinco meses después de la adjudicación del contrato por cerca de 28.000 millones de pesos para la construcción de cuatro granjas solares en Barrancabermeja, el proyecto aún no inicia su fase de ejecución debido a la falta de los puntos de conexión eléctrica requeridos para su funcionamiento.

La iniciativa fue adjudicada el 2 de marzo de 2026 por la Alcaldía de Barrancabermeja a través de Foncolombia, entidad que ha sido objeto de cuestionamientos por la Procuraduía por la adjudicación de contratos públicos. El contrato quedó en manos de la Unión Temporal Solar Barranca 2026, cuyo principal integrante es el contratista Jorge Humberto Arguello Beltrán, conocido como "Bachiller", reconocido por ejecutar millonarias obras públicas en Santander y el Magdalena Medio.

En su momento la Alcaldía de Barrancabermeja señaló que la obra es "un paso histórico hacia la sostenibilidad y el bienestar económico de sus ciudadanos". El proyecto consiste en la construcción de cuatro granjas solares denominadas: El Tiburón y Galias 1, 2 y 3; que estarán estratégicamente ubicadas y diseñadas para transformar la matriz energética local.

"Cada una de estas infraestructuras tendrá una capacidad de producción de 993 KWP (Kilovatio-pico), generando un total de 1.750.000 kWh/año (kilovatio-hora al año). Esta energía limpia se traducirá en un alivio directo al costo de las facturas de luz para 5.000 familias barranqueñas", informó a través de un comunicado la Alcaldía de Barrancabermeja.



"Con el programa Viviendas Solares, Barrancabermeja se consolida como la capital energética de Colombia, ahora desde la vanguardia de las energías renovables", dijo el alcalde Jhonatan Vásquez.

Este proceso con recursos públicos también ha generado controversia porque la adjudicación se realizó seis días antes de las elecciones al Congreso de la República, en las que participó como candidato a la Cámara por el Partido Liberal Jorge Arguello, hijo de Jorge Humberto Arguello Beltrán. El aspirante obtuvo más de 16.000 votos en Barrancabermeja, situación que ha sido cuestionada por veedores ciudadanos, quienes piden esclarecer si existieron garantías suficientes de transparencia durante el proceso contractual.

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La Electrificadora de Santander confirmó que actualmente se adelanta el trámite para autorizar los puntos de conexión del proyecto. Sin embargo, precisó que el contratista deberá subsanar algunas inconsistencias técnicas antes de que pueda emitirse la aprobación correspondiente, requisito indispensable para iniciar la operación de las granjas solares.

@MinEnergiaCo ordena reporte obligatorio de proyectos en trámite para acelerar nuevas conexiones al sistema eléctrico.



El Ministerio de Minas y Energía, liderado por @PalmaEdwin, ordenó a los operadores de red del país reportar la información de los proyectos de generación,… pic.twitter.com/GRw3GaI6Qw — Minenergía (@MinEnergiaCo) July 29, 2026

Por su parte, la Administración Distrital de Barrancabermeja aseguró que el contratista ya adelantó la importación de los paneles solares y mantiene la meta de entregar las cuatro granjas en febrero de 2027, una vez se superen los trámites pendientes.