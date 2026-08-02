Bomberos de Bucaramanga refuerzan atención del incendio forestal en Charta, Santander

Ante la magnitud del incendio, el Cuerpo Voluntario de Bomberos de Bucaramanga desplazó un equipo conformado por cuatro unidades bomberiles, quienes viajaron con equipos especializados para enfrentar la conflagración en una zona donde el acceso vehicular es prácticamente imposible.

La directora del organismo de socorro, Mónica Avellaneda, explicó que, debido a las condiciones del terreno, no fue posible enviar una máquina extintora.

"Cuatro unidades bomberiles salieron en apoyo, en la medida en que el incendio ha venido creciendo y requiere ser controlado lo más pronto posible. No pudimos enviar un carrotanque porque nos informaron que por la vía no puede ingresar. Por eso el personal se desplazó en una camioneta con bombas de espalda, oxígeno y las demás herramientas necesarias para atender la emergencia", indicó.

imagen de las autoridades. Voraz incendio en zona rural de Charta, Santander

La funcionaria explicó que los bomberos solo pueden avanzar en vehículo hasta un punto del recorrido y, desde allí, deben continuar el desplazamiento a pie.



"Es una zona de muy difícil acceso. Llegan hasta cierto punto en vehículo porque la vía es bastante empinada y el carrotanque no puede ingresar. A partir de ahí deben caminar cerca de 40 minutos con todos los equipos para llegar hasta donde está el incendio", señaló Avellaneda.Las labores se desarrollan de manera articulada con el Cuerpo de Bomberos de Matanza, que también atiende la emergencia, mientras la coordinación general está a cargo de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres de Santander.

Según la directora del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bucaramanga, no se descarta la implementación de nuevas estrategias para contener el incendio, teniendo en cuenta que las llamas continúan activas y amenazan con extenderse sobre una amplia zona de vegetación.

La emergencia comenzó sobre las 6:00 de la tarde del sábado y, de acuerdo con las autoridades locales, ya deja más de 20 hectáreas consumidas, principalmente de bosque de pino y cobertura vegetal, lo que representa un grave impacto sobre la fauna y la flora de la región.

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Mientras avanzan las labores para controlar los tres frentes activos del incendio, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para abstenerse de realizar quemas o cualquier actividad que pueda generar nuevos focos de incendio, en medio de las altas temperaturas y las condiciones secas que enfrenta el departamento.